لزوم تغییر رویکرد اعراب در برابر اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، عمرو موسی در پایان بازدید یک روزه خود از نوارغزه اظهار داشت : کشورهای عربی اول اکتبر نشستی را برگزار خواهند کرد تا درباره موضع خود در قبال مذاکرات غیر مستقیم میان تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل بحث و تبادل نظر کنند.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای عربی باید تمام روشها و شیوه هایی را که طی سالهای گذشته در برخورد با اسرائیل در پیش می گرفتند، کنار بگذارند چرا که هیچ پیشرفتی در روند مذاکرات صلح حاصل نشده است.

عمرو موسی در ادامه بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید کرد. وی در عین حال در دیدار با "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین از تصمیم کشورهای عربی برای رفع محاصره نوارغزه خبر داد.

وی در این دیدار بر ضرورت پایان بخشیدن به اختلافات داخلی فلسطین تاکید کرد.

دبیرکل اتحادیه عرب صبح روز گذشته وارد نوار غزه شد. گفتنی است سفر عمرو موسی به غزه در پی جنایت دریایی اخیر رژیم صهیونیستی و حمل به کشتی حامل کمکهای انسان دوستانه به نوارغزه موسوم به "کاروان آزادی" و به ویژه به دنبال انتقادهای شدید افکار عمومی جهان عرب از ضعف و انفعال دولتهای عربی در قبال رژیم اشغالگر قدس و سکوت آنها در برابر رنجهای مردم بی دفاع غزه انجام می شود.