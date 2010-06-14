دیپلماسی فعال ایران ؛ شکستی دیگر برای گروهک منافقین و حامیان اروپایی آن

در یک ماه اخیر دستگاه دیپلماسی ایران اقدامی جدیدی را برای از بین بردن برداشتهای غلط غرب درباره سیاستهای جمهوری اسلامی آغاز کرد که یکی از آنها، حضور "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه در بایتخت کشورهای اروپایی و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل مختلف بود.

حضور در بروکسل و سحنرانی در پارلمان اروپا و پس از آن سفر به ایرلند و دیدار با مقامهای ارشد این کشور، همگی حکایت از تصمیم تهران برای از بین بردن برداشتهای غلط غرب درباره ایران دارد.

البته پیش از انجام این دیدارها هجمه تبلیغاتی گسترده ای درباره بیهوده بودن این سفرها و حتی مواردی چون اینکه پایتخت کشورهای اروپایی به هیچ وجه اجازه حضور مقامات بلندپایه ایران را در خاک خود نخواهند داد، آغاز شده بود، اما وقتی این دشمنان در برابر کار انجام شده فرار گرفته و متکی را در اروپا دیدند در اندیشه فتنه ای دیگر برآمدند و در این راه بار دیگر از اهرم قدیمی و زنگ زده خود یعنی همان منافقین استفاده کردند.



حضور اندک اعضای این گروهک تروریستی در برابر پارلمان اروپا و سوءاستفاده آنها از تحولات داخل ایران و پس از آن حضور تقریبا 10 الی 15 نفر از آنها در برابر ساختمان موسسه امور بین الملل و اروپایی ایرلند در دوبلین و اقدام هماهنگ یک شبکه محلی برای پوشش آن همگی حکایت از برنامه ای از پیش طراحی شده برای به شکست کشاندن این حرکت مثبت ایران در عرصه بین الملل داشت، اما حضور فردی کار آزموده در راس هیئت ایرانی و تکیه او بر منطق صلح طلبانه جمهوری اسلامی و برخورد او با این افراد بر اساس همین منطق سبب شد تا برنامه این افراد هر چند آغازی بر طبق خواسته آنها داشت اما در پایان به نفع ایران به پایان برسد.

البته در این میان برخی خواستار شدت عمل در برابر گستاخی این عده اندک بودند، اما درایت سکان دار دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی سبب شد تا بدون توسل به خشونت و در برابر چشم افرادی که به دنبال یافتن نقطه ضعفی برای ضربه زدن به ایران بودند منطق گفتگو بر خشونت چیره شود.

یکی از کلیدی ترین محورهای سخنان متکی در ایرلند این بود که منطق دولت و ملت ایران، گفتگو و حل مشکلات از طریق آن است.

زمانی که وزیر امور خارجه با این روش در برابر تندخویی و پرخاشگری اعضای گروهک منافقین قرار گرفت، افراد حاضر در جلسه شاهد بودند که پس از گذشت تنها چند دقیقه جو جلسه به نفع ایران تغییر کرد.

بر اساس گفته دیپلماتهای حاضر در کشورهای اروپایی، حضور یک هیئت بلند پایه از ایران در اروپا به شدت سبب خشم دشمنان ایران زمین شده و آنها که از یک سال قبل تا امروز در رویای قطع روابط اورپا با تهران بودند با حضور متکی در بروکسل و دوبلین رویاهای خود را از دست رفته دیدند و از همین رو تلاش کردند تا بار دیگر با میدان دادن به منافقین اثرات حضور فعال ایران در قلب اروپا را کم رنگ کرده و به حاشیه ببرند که البته بر خلاف پیش بینی های آنها، همین موضع ( استفاده از منافقین ) سبب شد تا اروپائیان با کنار هم قرار دادن منطق ایران و اقدامات منافقین حق را به جمهوری اسلامی بدهند.