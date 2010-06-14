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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۴

طرح نظارت فراگیر مراکز بهزیستی لرستان اجرا می شود

طرح نظارت فراگیر مراکز بهزیستی لرستان اجرا می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول بازرسی سازمان بهزیستی استان لرستان از اجرای مرحله دوم طرح نظارت فراگیر تمام مراکز بهزیستی استان لرستان خبر داد.

علی نعمتی سرابی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: مرحله دوم طرح نظارت مراکز بهزیستی استان لرستان توسط تیم های بازرسی سازمان بهزیستی کشور، با هدف ارزشیابی مراکز در حوزه های تخصصی امور اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح نظارت فراگیر تمام مراکز بهزیستی استان ۱۰۰ مرکز دولتی و خصوصی لرستان مورد بازرسی و نظارت قرار خواهد گرفت.

مسئول بازرسی سازمان بهزیستی استان لرستان درباره اجرای این طرح یادآور شد: این طرح توسط بازرسین بهزیستی کشور از ۱۷ الی ۲۰ خرداد ماه سال جاری عملیاتی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در قالب اجرای این طرح ۱۰ درصد از کل مهد های کودک سازمان بهزیستی لرستان نیز مورد بازدید کارشناسان قرار گیرد.

کد مطلب 1100423

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