طرح نظارت فراگیر مراکز بهزیستی لرستان اجرا می شود

علی نعمتی سرابی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: مرحله دوم طرح نظارت مراکز بهزیستی استان لرستان توسط تیم های بازرسی سازمان بهزیستی کشور، با هدف ارزشیابی مراکز در حوزه های تخصصی امور اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح نظارت فراگیر تمام مراکز بهزیستی استان ۱۰۰ مرکز دولتی و خصوصی لرستان مورد بازرسی و نظارت قرار خواهد گرفت.

مسئول بازرسی سازمان بهزیستی استان لرستان درباره اجرای این طرح یادآور شد: این طرح توسط بازرسین بهزیستی کشور از ۱۷ الی ۲۰ خرداد ماه سال جاری عملیاتی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در قالب اجرای این طرح ۱۰ درصد از کل مهد های کودک سازمان بهزیستی لرستان نیز مورد بازدید کارشناسان قرار گیرد.