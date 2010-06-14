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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

در آستانه نخستین جلسه/

عضو مطرح فهرست العراقیه از ریاست نخستین جلسه پارلمان عراق انصراف داد

عضو مطرح فهرست العراقیه از ریاست نخستین جلسه پارلمان عراق انصراف داد

یکی از اعضای ائتلاف کردستان از انصراف مسن ترین نماینده پارلمان جدید عراق از بر عهده گرفتن ریاست نخستین جلسه پارلمان که براساس قانون اساسی بر عهده وی نهاده شده است، خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نینا عراق، نخستین جلسه پارلمان عراق از صبح امروز ساعت 10 به وقت محلی مقرر بود که به ریاست "حسن العلوی" از اعضای مطرح فهرست العراقیه که مسن ترین نماینده پارلمان جدید محسوب می شود، برگزار شود.

"احمد انور" از اعضای ائتلاف کردستان در این باره اظهار داشت: العلوی که بزرگترین نماینده پارلمان از لحاظ سنی محسوب می شود از ریاست نخستین جلسه پارلمان انصراف داده و بر این اساس بزرگترین شخص پس از وی که "فواد معصوم" نماینده ائتلاف کردستان است، ریاست این جلسه را بر عهده خواهد گرفت.

خاطر نشان می شود در نخستین جلسه پارلمان عراق که بر اساس برنامه قبلی باید از دقایقی دیگر آغاز شود، ابتدا نمایندگان سوگند یاد کرده و سپس وارد مذاکرات در مسئله انتخاب رئیس پارلمان، هیئت رئیسه، رئیس جمهور و نخست وزیر یا در واقع روسای سه گانه عراق در چهار سال آتی می شوند.

کد مطلب 1100426

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