توسعه بومی مقدمه جهانی شدن فرهنگهاست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، یوسف امینی صبح دوشنبه در اولین همایش داستان نویسان خراسان رضوی افزود: معرفی فرهنگهای محلی وبومی راهی برای بسط و گسترش فرهنگهای ملل مختلف است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد خراسان رضوی در خصوص مقوله داستان نویسی تیر اظهارداشت : داستان عنصری جدایی ناپذیر از ادبیات و ادبیات پایه ساخت فرهنگهای بزرگ جامعه بشری است.

وی افزود: تاریخ کشور ما از ابتداتا کنون داستانی زیبا از یک تمدن والا و روایتی از افت و خیزهای مثبت و منفی یک جامعه است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد خراسان رضوی گفت: در این راستا داستان تمدن و تاریخ ایران می تواند به عنوان یکی از بهترین داستان های جهانی معرفی شود.

وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته نگاه جامعی به مقوله داستان نویسی دراستان شده است گفت: در حال حاضر در هر شهرستان خراسان رضوی حداقل یک موسسه فرهنگی با موضوع داستان نویسی سازماندهی شده است.

امینی خاطرنشان کرد: افتتاح و راه اندازی شعبه ای از بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان در مشهد در آینده ای نزدیک از دیگر اقدامات در خصوص اعتلای فرهنگ داستان نویسی در استان است.