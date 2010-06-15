کاهش وابستگی مناطق کشور به مرکز در زمان وقوع بحران ضروری است

ظاهر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج تحقق این مهم را نیازمند فراگیری آموزشهای مقابله با بحران و افزایش آمادگی مدیران ارشد کشوری دانست و بر اهتمام مسئولان و مدیران ذیربط برای رسیدن به این امر تاکید کرد.

وی دستیابی جامعه بشری به تکنولوژیهای جدید را نشان پیشرفت علم عنوان و بیان کرد: برغم پیشرفتهای فراوان در عرصه های علمی، جامعه بشری روز به روز با مشکلات متعددی مواجه می شود که وقوع بلایای طبیعی جزئی از آن است و همین موضوع افزایش توانایی برخورد و مقابله با این حوادث را الزامی می کند.

این مسئول با تشریح شرایط جغرافیایی کشور خاطرنشان کرد: ایران از جمله کشورهای حادثه خیزی است که از 43 حادثه شناخته شده دنیا 32 حادثه در آن به وقوع می پیوندد که این مهم ایجاب می کند کشور برای رویارویی با آنها درهمه ابعاد و زمینه ها آمادگی پیدا کند.

مقابله با بحران ساختار آموزشی و برنامه ریزیمناسب می خواهد

رستمی بر ایجاد برنامه ریزی اصولی و ایجاد ساختارهای آموزشی برای مقابله با بحرانهای احتمالی کشور تاکید و بیان کرد: قطع یقین اگر امروز مدیران ارشد بر مبنای شرایط اقلیمی و اکوسیستم کشور برنامه ریزی نکنند، ناگزیرند تاثیرات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از این پدیده های طبیعی را متحمل شوند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر آشنایی با حوادث و بلایای طبیعی را از راههای مقابله صحیح با عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه اجرای طرح های منطقه ای می تواند بسیار اثر بخش باشد.

رستمی با اشاره به وابستگی استانها و شهرستانها هنگام وقوع حوادث طبیعی به مرکز کشوربیان کرد: بحث فرماندهی، تامین نیروهای انسانی کافی، مدیریت منابع، امادگی و مقابله با بحران در لایه های شهرستانی و استانی می توانند موجب کاهش این وابستگیها و افزایش خود اتکایی مناطق مختلف هنگام بروز حوادث غیرمترقبه شود.

وی نقش مدیریت در بحران را یادآور شد و عنوان کرد: هنگام وقوع بحران، مدیریت مرکز باید مدیریت هماهنگی باشد.