رساله هارولد بلوم درباره شعر جان اشبری ترجمه شد

امیر احمدی آریان مترجم و داستان‌‌ نویس به خبرنگار مهر گفت: "خودنگاری در آینه محدب" عنوان کتابی است که ترجمه آن را چندی پیش به پایان رسانده و نشر چشمه آن را برای دریافت مجوز به ارشاد فرستاده است.

وی ادامه داد: در کتاب شعری بلند با همین نام از جان اشبری همراه با رساله ای درباره همین شعر از هارولد بلوم آورده شده است. این شعر بلند که حجم آن به فارسی بیش از 40 صفحه است درباره یک سلف پرتره از قرن 14 میلادی است که در آن نقاش تصویر خود را در یک آینه محدب نقاشی کرده است.



نویسنده رمان "چرخ دنده ها" با اشاره به اینکه مضمون اصلی شعر را همین نقاشی شکل می دهد و شاعر ذیل این موضوع به موضوعات دیگر نیز اشاراتی دارد بیان کرد: این شعر در سال 1975 توسط این شاعر آمریکایی سروده شده و جزو شعرهای مهم ادبیات امریکا است که من تاکنون ترجمه ای از آن به فارسی را نخوانده ام.



احمدی افزود: تمامی بندهای این شعر را با وجود اینکه در جاهایی بسیار سخت بود به فارسی برگردانده ام.



این مترجم درباره دیگر کارهایش توضیح داد: مشغول ترجمه رمان "پیشروی" نوشته ای ال دکتروف نویسنده آمریکایی هستم که این رمان حجیم مربوط به جنگ داخلی آمریکا در سال 1870 است. این کتاب از مهم ترین رمانهای دکتروف است که در آن با تعدد شخصیتها و وقایع روبروهستیم.



وی اضافه کرد: تاکنون یک چهارم از این رمان را ترجمه کرده ام و تا پایان سال آن را تحویل نشر چشمه خواهم داد.

این نویسنده از ترجمه یک رمان عامه پسند خبر داد و گفت: "نگهبان فانوس دریایی" یک رمان عامه پسند آمریکایی است که به تازگی آن را به نشر نیلوفر داده ام. این رمان تلفیقی از یک عاشقانه با ماجرایی در جنگ جهانی دوم است و در دهه 80 در آمریکا جزو پرفروشها بوده است.



احمدی در پایان عنوان کرد: مجموعه داستان "درخت عزرائیل" را نیز به نشر چشمه داده ام که این مجموعه دربرگیرنده چهار داستان بلند به نامهای آب، باد، خاک و آتش است که داستانهای آن هیچ ربطی به هم ندارند. این مجموعه 300 صفحه ای شامل داستانهایی است که در سال 87 و نیمه نخست سال 88 نوشته ام. آنچه در این 4 داستان به طور مشترک دیده می شود درگیری انسان با طبیعت است.





