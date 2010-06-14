پیم فربیک: آلمانی ها درس خوبی به ما دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، تیم فوتبال استرالیا بامداد امروز در گروه D رقابت ها با نتیجه سنگین 4 بر صفر مقابل قهرمان سه دوره رقابت های جام جهانی شکست خورد.

پیم فربیک در پایان این دیدار اظهار داشت: این برای استرالیا یک بازی آسان نبود. ما سعی کردیم با اتکا به سرعت خود، کار را برای آنها دشوار کنیم. اما در 20 دقیقه اول توپ در اختیار آلمان بود. آلمانی با نمایشی که در دیدار با ما نشان دادند، خود را نامزد قهرمانی این دوره از رقابت ها معرفی کردند.

وی افزود: آنها تیم بهتری بودند و واقعیت این است که ما باید دو بازی آینده خود را ببریم. در این خصوص جای هیچ بحثی وجود ندارد. مساوی کفاف ما را نمی دهد. بازی آینده ما مقابل غنا ، به سان یک فینال می ماند و ما 6 روز فرصت داریم به لحاظ جسمانی و ذهنی، خود را برای برگزاری این دیدار آماده کنیم.