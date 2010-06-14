500 مدرسه خراسان جنوبی امام جماعت ندارند

حجت ‌الاسلام ابوالحسن نبئی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، اعتبار اختصاص یافته به نماز رابسیار ناچیزدانست و گفت: این اعتبار یک هزارم اعتباراختصاص یافته به ورزش است.

وی اعتبار آموزش نماز در استان را 150 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: برای تحقق اهداف خود در ستاد اقامه نماز به صورت مشارکتی از دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز کمک می ‌گیریم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 500 مدرسه در استان از داشتن امام جماعت محروم است، خاطرنشان کرد: تنها راه رفع این مشکل تقویت حوزه‌ های علمیه و تربیت طلبه در سطوح مختلف است.

به گفته وی در حال حاضر در 730 مدرسه سطح استان و تمام ادارات کل استان نماز جماعت برگزار می‌ شود.

حجت الاسلام نبئی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقه کتابخوانی عمومی، نشستهای خانواده، دانش ‌آموزان و دانشجویان با موضوع نماز، آموزش مدرسین آموزش خانواده و برگزاری دوره‌های‌ آموزش قرائت صحیح نماز از جمله برنامه‌ های ستاد اقامه نماز استان در سال جاری است.

نوزدهمین اجلاس سراسری نماز در خراسان جنوبی برگزاری می شود

دبیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی از برگزاری نوزدهمین اجلاس سراسری نماز در این استان خبر داد و گفت: این اجلاس با موضوع " نماز، مسجد و خانواده"و با حضور 700 مهمان همزمان با اواخر مهرماه در بیرجند برگزار می ‌شود.

وی به تشکیل کمیته‌ های علمی، تبلیغات، تدارکات و پشتیبانی اشاره کرد و افزود: استانداران، فرمانداران، روسا و دبیران ستاد اقامه نماز استانها و شهرستانها و محققان و دست‌ اندرکاران اقامه نماز در این اجلاس حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام نبئی برگزاری نوزدهمین اجلاس سراسری نماز در خراسان جنوبی را فرصتی مناسب برای این استان دانست و یادآور شد: برگزاری این اجلاس در خراسان جنوبی موجب پراکنده شدن عطر معنویت در استان و توجه بیش از پیش مردم به این فریضه الهی را فراهم خواهد کرد.

وی عنوان کرد: حضور مسئولان و مقامات عالی کشوری در این اجلاس زمینه رسیدگی به دیگر مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان را نیز فراهم می کند.

دبیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی از انتشار فراخوان این اجلاس تا پایان خردادماه خبر داد و یادآور شد: این اجلاس به مدت دو روز در استان برگزار می ‌شود.