نگاه مسئولان مازندران به غرب استان مثبت نیست

به گزارش خبرنگار مهر در محمود آباد ، احمد ناطق نوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بسیاری از بودجه هایی که به مازندران اختصاص داده می شود برای غرب استان چیزی در نظر گرفته نمی شود یا اینکه مبلغ آن بسیار ناچیز است.

وی بی توجهی مسئولین به شهرهای غرب مازندران را مهمترین عامل زمزمه های امروز مردم برای استان شدن غرب مازندران بیان کرد.

وی مخالفت خود را با استان شدن غرب مازندران اعلام وتصریح کرد: بنده به عنوان دبیر مجمع نمایندگان مازندران کلیت استان برایم مهم است وبا جداشدن مازندران موافق نیستم.

ناطق نوری اذعان داشت: مسئولینی که در مرکز استان حضوردارند حداقل باید با درنظرگرفتن اصول، عدالت وانصاف را رعایت کنند تا حقوق مردم غرب مازندران ضایع نشود.

نماینده مردم نور ومحمودآباد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: درست و روا نیست که امکانات این 2شهرستان را از پایتخت یا از دیگر مناطق غیر ازمرکز استان تهیه کنیم.

وی کمبود آب شرب را یکی از درخواست های مهم روستاییان مازندران اعلام وتاکیدکرد: این کمبود در روستاهای غرب مازندران بیشتر است که انتظار می رود قلم کارشناسان مربوطه به این مناطق از استان حرکت کند.

وی ادامه داد: بیشترین ظرفیت و پتانسیل گردشگری مازندران در غرب استان است ولی تاکنون برنامه های مسئولین استان در خصوص گردشگری این مناطق در حد یک شعار بود ودرعمل کار خاصی صورت نگرفت.

ناطق نوری به شناسایی یک شهر باستانی با سابقه2500 ساله در شهرستان نور اشاره واظهارداشت: این شهر باستانی به نام "ناتل" بوده وبه گفته کارشناسان میراث فرهنگی این منطقه منحصر به فرد، شهر باستانی جلگه ای ایران است.

وی به اهمیت مطاله بر روی این منطقه تاریخی اشاره کرد وافزود: مسئولین استان تاکنون هیچ گونه احساس مسئولیتی برای احیای این شهر باستانی انجام ندادند.

نماینده مردم نورومحمودآباد درمجلس شورای اسلامی بااعلام اینکه احیای شهر باستانی ناتل نور می تواند برای مازندران مهم باشد، گفت: در شهرهای غرب مازندران، مناطق تاریخی فراوانی وجود دارد که توجه جدی مسئولین استان را می طلبد.

وی روستای بیم وبرکن درنوشهر را یکی از مناطق تاریخی غرب استان برشمرد واعلام کرد: وجود سفال های قدیمی وقلعه های مخروبه در این مناطق از قدمت تاریخی این روستا حکایت دارد.

ناطق نوری ادامه داد: مطالعات اولیه شهر باستانی ناتل نور انجام شد و ارگ تاریخی این شهر باستانی از دل خاک بیرون کشیده شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ادامه عملیات کاوشگری در این منطقه نیاز به آزادسازی70هکتار از مناطق جنگلی اطراف آن است، اظهارداشت: مسئولین استان برای احیای این شهر باستانی از حالا حساسیت ویژه ای از خود نشان دهند.

وی ابراز امیدواری کرد: استاندار که به تازگی مسئولیت اجرایی استان را برعهده گرفت وتاکنون فرصت پیاده کردن تمامی برنامه هایش را نداشت بتواند توجه بیشتر به غرب مازندران را در نظر مسئولین استان جای بیندازد تا همه شهرهای مازندران وروستاها به یک چشم دیده شود.