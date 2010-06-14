ارسال قالیچه بنیاد موقوفات افشار برای برت فراگنر در وین

محمدتقی جنیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جسمی فراگنر، خبر از بازنشستگی او از آکادمی علوم اتریش داد و گفت: به دلیل کهولت سن امکان حضور برنده خارجی دوره اخیر جایزه در ایران نبود و ما هم بنا بر تصمیم هیئت امنا جایزه را برای او در وین ارسال کردیم.

وی افزود: جایزه‌ای که برای فراگنر ارسال شده، یک تخته قالیچه نائین است که روی آن کتیبه‌ای به این عبارت بافته شده است: هجدهمین جایزه ادبی تاریخی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در سال 1388 به آقای برت فراگنر ایرانشناس اتریشی اهدا می‌شود.



جنیدی در عین حال گفت: لوح سپاس بنیاد هم به محض اعلام زمان برگزاری جایزه برای اهداء به برت فراگنر، به آکادمی علوم اتریش انتقال خواهد یافت.



وی درباره نحوه اعطاء این جایزه هم افزود: مراسمی رسمی در آکادمی علوم اتریش برگزار می‌شود و قرار است علاوه بر فراگنر، رئیس آکادمی و جانشین فراگنر هم سخنرانی کنند. اما زمان دقیق این مراسم هنوز به ما اعلام نشده است.



بر اساس یکی از بندهای اساسنامه جایزه بنیاد موقوفات دکتر محود افشار این جایزه در محل این بنیاد در تهران به برگزیده آن اعطاء می‌شود و تا کنون هم این روال رعایت شده و این برای نخستین بار است که جایزه مذکور با یکسال تاخیر و در کشوری غیر از ایران به برگزیده آن اهدا می‌شود.



مدیرعامل بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار درباره دوره بعدی جایزه هم گفت: به احتمال زیاد برگزیده دوره بعدی یک ایرانی خواهد بود اما هنوز زمان برگزاری مراسم مشخص نیست.



در دوره هجدهم این جایزه برت فراگنر ایرانشناس و اسلام‌شناس اتریشی به دلیل "خدمات ارزنده‌ به تاریخ و فرهنگ ایران" برگزیده شد.



نذیر احمد (هند)، غلامحسین یوسفی (ایران)، امین عبدالمجید بدوی (مصر)، محمد دبیرسیاقی (ایران)، ظهورالدین احمد (پاکستان)،جان هون‌نین (چین)، کمال عینی (تاجیکستان)، نجیب مایل هروی (افغانستان)، شارل هانری دوفوشه‌کور (فرانسه)، هانس دوبرین (هلند) و منوچهر ستوده (ایران) از دیگر برگزیدگان جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار تا کنون بوده‌اند.



