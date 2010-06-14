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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۱

آسیبهای اجتماعی در گلستان روبه رشد است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: آنچه باعث نگرانی مردم و اجتماع است آسیبهای اجتماعی در حال رشد است و این امر موجب نگرانی صاحب نظران، اندیشمندان و مردم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی الیاسی صبح دوشنبه در جلسه انجمن اولیاء و مربیان در گرگان افزود:  برای  پیشگیری از این موضوع هیچ چیزی بهتر از تقویت بنیان خانواده نیست.

وی حفظ جایگاه و منزلت خانواده را اولویت کاری مسئولان و انجمن اولیاء و مربیان دانست و موضوع خانواده را فراتر از یک بحث کشوری ملی و میهنی عنوان کرد.
 
الیاسی بیان داشت: با نگاه بلندی که مدیرکل آموزش و پرورش استان به انجمن اولیاء و مربیان دارد همچنین با منظور کردن اعتبارات ویژه شاهد تحولات اساسی در این امر باشیم.
 
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: دو نهاد قدرتمند در کشور وجود دارد یکی خانواده و دیگری آموزش و پرورش که این دو نهاد بعنوان پاکترین نهادها عامل توسعه و پیشرفت در کلیه ابعاد تاثیرگذاری بسیار بالایی دارند.
 
عیسی پائین محلی افزود: اگر برنامه و سیاستگذاری ها بین این دو نهاد به نحو مطلوب تدوین شود شاهد توفیقات بیشتری خواهیم بود و این امر با جذب مدرسین فعال متعهد ومتدین آموزش خانواده محقق می شود.
کد مطلب 1100440

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