آسیبهای اجتماعی در گلستان روبه رشد است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی الیاسی صبح دوشنبه در جلسه انجمن اولیاء و مربیان در گرگان افزود: برای پیشگیری از این موضوع هیچ چیزی بهتر از تقویت بنیان خانواده نیست.

وی حفظ جایگاه و منزلت خانواده را اولویت کاری مسئولان و انجمن اولیاء و مربیان دانست و موضوع خانواده را فراتر از یک بحث کشوری ملی و میهنی عنوان کرد.

الیاسی بیان داشت: با نگاه بلندی که مدیرکل آموزش و پرورش استان به انجمن اولیاء و مربیان دارد همچنین با منظور کردن اعتبارات ویژه شاهد تحولات اساسی در این امر باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز گفت: دو نهاد قدرتمند در کشور وجود دارد یکی خانواده و دیگری آموزش و پرورش که این دو نهاد بعنوان پاکترین نهادها عامل توسعه و پیشرفت در کلیه ابعاد تاثیرگذاری بسیار بالایی دارند.

عیسی پائین محلی افزود: اگر برنامه و سیاستگذاری ها بین این دو نهاد به نحو مطلوب تدوین شود شاهد توفیقات بیشتری خواهیم بود و این امر با جذب مدرسین فعال متعهد ومتدین آموزش خانواده محقق می شود.