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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۳۴

769 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی در مازندران انجام شد

769 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی در مازندران انجام شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به رشد سرمایه گذاری در استان اظهار داشت: 769 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی و معدنی طی سال گذشته در مازندران انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مرتضی هاشم پور صبح دوشنبه در پنجمین جلسه شورای راهبری صنعت و معدن مازندران در محل نمایشگاه بین المللی قائمشهر از استقرار اداره نمایندگی این سازمان در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: این اداره ابتدا به صورت نمایندگی در این شهرستان به مناسبت روز صنعت و معدن راه اندازی خواهد شد.
 
وی به رشد سرمایه گذاری در مازندران با توجه به وجود بحران مالی در جهان اشاره کرد و ادامه داد: در سال 87 میزان سرمایه گذاری 450 میلیارد تومان بوده و در سال گذشته نیز این رقم به  769 میلیارد تومان رسید.
 
هاشم پور به برنامه های هفته صنعت و معدن اشاره کرد و یادآور شد: 15 طرح ملی بزرگ با حضور مقام ارشد کشور در هفته صنعت و معدن در مازندران به بهره برداری خواهد رسید.
 
به گفته وی، چند طرح دارای سرمایه گذاری بیش از 150 میلیارد تومان هستند که تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی مازندران خواهد داشت.
 
حسینی مدیرعامل شرکت نمایشگاهی بین المللی مازندران واقع در قائمشهر نیز در این نشست با اشاره به اینکه فعالیت های گسترده ای در خصوص توسعه فضای فیزیکی نمایشگاه صورت گرفته است، گفت:‌ در حال حاضر منتظر پاسخ انجمن نمایشگاهی کشور برای رسیدن به استاندار فضای فیزیکی سایت نمایشگاه هستیم.
 
وی افزود: این نمایشگاه از لحاظ تجهیزات استاندارد های لازم نظیر نمایشگاه تهران را رعایت کرده است.
کد مطلب 1100444

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