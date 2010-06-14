کاوشگر ژاپنی با قطعه ای شهاب سنگ به زمین بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر هایابوسا یکشنبه شب با عبور از اتمسفر با زاویه حدود 10 درجه به زمین بازگشت. این کاوشگر که در روی یک شهاب سنگ توقف کرده بود نمونه های با ارزشی از این جرم آسمانی را با خود به زمین آورده است.

این کاوشگر بدون سرنشین که 510 کیلوگرم وزن دارد 9 می 2003 از مرکز فضایی کاگوشیما در ژاپن پرتاب شد.

هدف اولیه "هایابوسا" آزمایش فناوریهای نوین به کار رفته در این روبات بود. به طوری که تمام دستگاههای این کاوشگر از موتور یونی تا سیستم فرود بر روی یک جرم آسمانی منظومه شمسی و دستگاه نمونه بردار بر روی خاک و سیستم بازگشت به زمین برای اولین بار آزمایش می شدند.

این کاوشگر در سپتامبر 2005 به شهاب سنگ "ایتوکاوا" رسید و به محض اینکه در مدار قرار گرفت به مدت 3 ماه به جمع آوری اطلاعات از فراز این شهاب سنگ اقدام کرد و به خاطر هزار و 600 عکس، 120 هزار طیف مادون قرمز و 15 هزار آشکار ساز پرتوهای ایکس، این کاوشگر توانست نقشه بسیار دقیقی از سطح، ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی و میدان جاذبه این جرم آسمانی به دست آورد.

25 نوامبر 2005 این کاوشگر بر روی سطح شهاب سنگ "ایتوکاوا" فرود آمد و توانست از خاک شهاب سنگ نمونه برداری و آنها را در کپسول خود ذخیره کند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، سفر بازگشت این کاوشگر در شرایطی که از چهار موتور یونی سه موتور خاموش شده و از سه ژیروسکوپ (گردش نما) دو دستگاه از کار افتاده بودند در ژانویه 2007 آغاز شد. به دلیل این مشکلات، سفر بازگشت به زمین سه سال به طول انجامید و سرانجام عملیات فرود به زمین یکشنبه شب در جنوب استرالیا با موفقیت انجام شد.