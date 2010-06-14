کشف معدن هزار میلیارد دلاری در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز درباره این معدن می نویسد : میزان ذخایر موجود در این معدن به حدی است که می تواند این کشور فقیر را به یکی از مهمترین کشورهای معدنی جهان تبدیل کند.

این معدن در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان قرار داشته و توسط زمین شناسان پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) کشف شده است.

ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه در این مورد می گوید : هر چند اگرهای زیادی درباره این معدن وجود دارد، اما مطمئنا ذخایر زیادی در آن موجود است.

به گزارش نیویورک تایمز، میزان لیتیوم موجود در این معدن به حدی زیادی است که می تواند افغانستان را همانند عربستان که در زمینه نفت بیشترین ذخایر را دارد تبدیل به یک بعد اقتصادی جدید کند.

بر اساس این گزارش، افغانستان در حال حاضر زیر ساختهای مناسبی برای استخراج این معدن ندارد از همین رو سالها طول می کشد تا این معدن به بهره برداری برسد.

این روزنامه در ادامه می نویسد : این ثروت نهفته در معدن می تواند رقابت کشورهایی چون هند، چین و روسیه را برای افزایش حضور در افغانستان به منظور استخراج لیتیوم افزایش دهد.

پیش از کشف این معدن، چین به میزان چهار میلیارد دلار در معدنی در نزدیکی کابل سرمایه گذاری کرده بود.

این سرمایه گذاری بزرگترین سرمایه گذاری انجام شده در افغانستان در بخش غیر نظامی بود.

لیتیوم از جمله فلزات با ارزش و گرانبهاست که از آن در ساخت باتری های لپ تاپ و سایر تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود.