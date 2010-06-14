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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

انسداد بخشی از محور مشهد - فریمان

انسداد بخشی از محور مشهد - فریمان

مشهد - خبرگزاری مهر: مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی از انسداد یک روزه بخشی از محور مشهد - فریمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرکز اطلاعات راه های خراسان رضوی اعلام کرد: بخشی از مسیر مشهد به فریمان، در تاریخ 26 خردادماه 89 به مدت یک روز مسدود خواهد بود.

مرکز مدیریت راه های استان افزود: با توجه به اجرای عملیات انفجار و ترانشه برداری در بخشی از مسیر مشهد به فریمان محدوده سنگ بست در کیلومتر 30 تا31، مسیر فوق در تاریخ 26 خرداد ماه و از ساعت 10 تا 12 مسدود خواهد بود.
 
خودروهای عبوری از محور فوق برای تردد در این مسیر می توانند با رعایت کامل قوانین رانندگی و توجه به علائم از کنارگذر تعبیه شده عبور کنند.
 
کد مطلب 1100450

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