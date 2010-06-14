40 تولیدکننده و بهره بردار نمونه کشاورزی خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی صبح دوشنبه در این مراسم گفت: تجلیل از کشاورزان تجلیل از متفکران است چرا که این افراد با برنامه ریزی صحیح و رعایت اصول و موازین علمی توانسته اند محصولات انبوه و با کیفیت تولید کنند.

غلامرضاهادربادی اظهار داشت: در حال حاضر 46 هزار هکتار اراضی استان زیر کشت محصولات باغی است که سالانه 53 هزار تن انواع محصولات باغی به ارزش اقتصادی حدود یک میلیارد و 475 هزار ریال را تولید می ‌کند.

وی یادآور شد: همچنین بیش از 115 هزار هکتار اراضی این استان زیر کشت محصولات زراعی است که دارای تولید سالانه بالغ بر 605 هزار تن به ارزش دو میلیارد و 274 هزار ریال است.

به گفته وی همچنین تولید بیش از 167 هزار تن انواع محصولات دامی به ارزش دو میلیارد و 787 هزار ریال در استان خراسان جنوبی انجام می‌ شود.

مدیر جهاد کشاورزی بیرجند نیز در این مراسم گفت: سالانه 114 هزار 486 تن محصولات زراعی و 15 هزار و 897 تن محصولات باغی از 33 هزار 540 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت می شود.

محمد ذوالقدر افزود: در بخش کشاورزی بیرجند 333 تشکل، چهار شرکت تعاونی تولید و یک شرکت سهامی زراعی فعال است.

حجت الاسلام سجادی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان نیز گفت: باید با تلاش بیش از پیش از وابستگی کشور در بخش کشاورزی به دیگر کشورها جلوگیری کرد.

همچنین به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در شهرستان فردوس یک واحد مرغداری با ظرفیت 14 هزار قطعه مرغ و یک واحد گاوداری با 20 راس گاو به بهره برداری رسید، در این واحدها سالانه 120 تن گوشت سفید و 150 تن شیر تولید خواهد شد .

برای راه اندازی این طرح ها 345 میلیون تومان هزینه شد که 234 میلیون تومان آن را بخش خصوصی پرداخت کرده است، این واحدها برای 10 نفر به صورت مستقیم و برای 13 نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.