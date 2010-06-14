کاهش محاصره غزه طی روزهای آتی/ کمکهای بین المللی وارد غزه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره ، "تونی بلر" ابراز امیدواری کرد که محاصره نوار غزه طی روز های آتی کاهش یابد و کمکهای بین المللی وعده داده شده به غزه به زودی وارد غزه شود.

وی گفت: تشکیلات خودگردان فلسطین و اتحادیه اروپا و اسرائیل احتمالا بر روند ارسال کالاها به غزه نقش ایفا خواهند کرد و راه های مختلفی برای نظارت بر این امر وجود دارد. وی به جزئیات این روشها اشاره ای نکرد.

تلاشهای برای کاهش محاصره نوار غزه پس از آن انجام می شود که رژیم اسرائیل در نخستین ساعات روز دوشنبه 10 خرداد کشتی های آزادی حامل کمکهای انسانی به غزه را که در آن 700 فعال صلح از 42 کشور جهان حضور داشتند مورد هجوم قرار داد.

این کشتی ها حامل 10 هزار تن مواد غذایی و مایحتاج اولیه برای مردم محاصره شده غزه بودند. این منطقه پس از پیروزی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در انتخابات سال 2006 فلسطین و تسلط آن بر امور نوار غزه در سال 2007، از سوی اسرائیل محاصره شده است.