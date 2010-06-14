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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۱

با حضور رحیمی ؛

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی در تهران آغاز شد

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی در تهران آغاز شد

مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی با حضور معاون اول رئیس جمهور دقایقی پیش در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعطای گواهینامه هنری و تجلیل از هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشور از صبح امروز دوشنبه در سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی در حال برگزاری است.

بنا بر این گزارش این مراسم قرار بود با حضور محمود احمدی نژاد برگزار شود اما صبح امروز با تغییر برنامه محمد رضا رحیمی معاون اول در  آن حضور یافت .

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم امروز با اهدای لوح تقدیر و تندیس از 70 هنرمند شاخص در همه رشته ها تجلیل به عمل خواهد آمد .

همچنین گفتنی است در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از آثار برتر هنرمندان شاخص کشور نیز در رشته های مختلف هنری برپا شده است.

کد مطلب 1100462

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