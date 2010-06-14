برگزیدگان هشتمین جشنواره استانی شعر کوثر مرند معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مرند، محمدحسین شناور پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری این جشنواره گامی موثر و مهم در شناساندن و باز آفرینی ابعاد زندگی پر بار و آموزنده دخت نبی مکرم اسلام (ص) به عنوان الگوی زنان عالم و همچنین اشاعه رهنمودها و آموزه های اسلامی ، انقلابی و انسانی حضرت امام خمینی (ره ) با زبان فاخر و ماندگار شعر وادب است.

وی موفقیت این جشنواره را مرهون حمایت های فرهنگی مسئولین فرهنگی وهنری استان و تلاش مستمر واحد های مختلف این اداره، انجمن ادبی مرند و حضور فعال و توام با خلاقیت ونوآوری شعرای استان در ارائه آثار ادبی فاخر در این زمینه عنوان کرد.

شناور گفت: پس از ارسال فراخوان 288 اثر از 136 شاعر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از آن میان نفرات زیر به عنوان برترینهای جشنواره معرفی شدند.

در بخش ویژه حضرت زهرا (س): وحید طلعت از شهرستان بناب مقام اول، محمود مرادی از مرند مقام دوم و شکرانه عالم از تبریز و اسماعیل پناهی از مرند مشترکا سوم شدند.

در بخش ویژه امام خمینی (ره): مهر آسا پروینی از سراب مقام اول، سعیده عظیمی از مرند دوم و مریم قلی زاده از میانه و رباب طاهری از آذرشهر مشترکا حائز مقام سوم شدند.

در بخش موضوعی مادر و زن نیز سکینه حضوری از تبریز مقام اول، مهری پاکدل از مرند مقام دوم و معصومه باقری از میانه حائز رتبه سوم شدند.

"توحید یوز باشی"، "میر حسینقلی ریاحی فر" و "میرداود میر محمد زاده" داوری هشتمین جشنواره استانی شعر کوثر مرند را بر عهده داشتند.