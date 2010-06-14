سازمان پیمان امنیت جمعی امروز درباره قرقیزستان نشست برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، سخنگوی "دیمیتری مدودف" اظهار داشت : رئیس جمهوری روسیه روز گذشته در یک گفتگوی تلفنی با "رزا اوتانبایف" رئیس دولت موقت قرقیزستان خواستار پایان دادن هرچه سریعتر به خشونتهای قومی در این کشور شد.

مدودف به اوتانبایف گفت: سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) امروز دوشنبه نشستی را برای گفتگو درباره اوضاع قرقیزستان برگزار می کند. همچنین نمایندگان قرقیزی در این نشست شرکت خواهند کرد.

رئیس جمهوری روسیه در عین حال از ارائه شروط دیگر وزارت دفاع روسیه در زمینه تضمین امنیت اعضای ارتش این کشور و تاسیسات در پایگاه هوایی کانت در قرقیزستان خبر داد.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در قزاقستان، شمار کشته های درگیری های قومی به بیش از 100 نفر رسیده و بیش از هزار و 200 نفر نیز زخمی شده اند. همچنین در این بین 75 هزار نفر از اقلیتهای قومی از این کشور فرار کردند.