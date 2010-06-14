بزرگراه امام خمینی (ره) کرمانشاه خط کشی ترافیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سعید سلیم ساسانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مسیر 14 کیلومتر رفت و برگشت این بزرگراه از میدان شهدا تا میدان امام خمینی (ره) به عنوان یکی از رینگهای اطراف شهر و شریان بزرگراهی کرمانشاه نیازمند ایمن سازی بود که این امر با خط کشی و نصب علایم و موارد ترافیکی انجام شد.

وی به اقدامات انجام شده در این بزرگراه اشاره کرد و گفت: نصب دو دهنه پل عابر پیاده، تجهیز به علایم و تابلوهای افقی و عمودی، خط کشی ممتد و منقطع از جمله این اقدامات است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه ازخط کشی ترافیکی خیابانهای سی متری اول، دوم و سوم خبر داد و گفت: آرام سازی ترافیکی معابر مناطق یک و چهار با اصلاح هندسی و نصب علایم ترافیکی از اقدامات انجام شده به منظور تردد ایمن و کاهش بروز خطر در یک ماهه گذشته بوده است.

به گفته وی در راستای ارتقای امنیت شبکه ترافیکی و رعایت استانداردهای جامعه ایمن هم اکنون طرحهای ترافیکی شامل اصلاح هندسی، نصب سرعت کاه و گارد ریل، خط کشی و نصب علایم، تابلوهای رانمای مسیر، احداث تقاطع های غیر هم سطح، تجهیز معابر به سامانه کنترل هوشمند و ... در شهر کرمانشاه به روز در حال انجام است.

آلودگی هوا به خط کشی معابر آسیب می رساند

ساسانی با بیان اینکه آلودگی هوا به خط کشی معابر آسیب می رساند، افزود: به دلیل شرایط خاص آب و هوایی تلاش شده تا خط کشی ها با روشهای مناسب تری مانند روش اسپری و با بازتاب نوردهی بالا انجام شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه با اشاره به اینکه علایم و تجهیزات ترافیکی ایجاد شده در صورت نادیده انگاشتن آن بی اثر خواهد ماند، خاطر نشان کرد: رانندگان برای پیشگیری از تصادفات رانندگی و کاهش بروز خطر به این موارد توجه کافی نمایند.