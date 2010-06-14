منزوی شدن ایران افسانه است / ادعاهای اوباما توخالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "چارز کراتمر" در مقاله ای در شماره اخیر روزنامه واشنگتن پست با اشاره به ادعاهای مستمر دولت آمریکا علیه ایران می نویسد : باراک اوباما در سخنرانی سالانه خود در کنگره اعلام کرد ایران منزوی تر شده است. به فاصله 2 ماه بعد جوزف بایدن معاون او گفت از زمان دولت اوباما ایران در صحنه های بین المللی و داخلی منزوی تر شده است و دوستان کمتری در جهان دارد. اوباما در زمان امضای معاهده منع تولید سلاحهای هسته ای گفت کشورهایی که معاهده های بین المللی را رعایت نکنند از جمله ایران منزوی خواهند شد.

وی با زیر سئوال بردن این ادعاها می افزاید: باردیگر اوباما یک روز قبل از تصویب قطعنامه صحبت از منزوی شدن ایران کرد. در حالی که همان روز رئیس جمهور ایران در ترکیه با مقامات روسیه و دیگر کشورها در نشست امنیتی شرکت کرده بود و نیویورک تایمز نوشت که این نشست یک آزمایش برای دولت اوباما است چرا که ترکیه یک عضو ناتو است. بنابر این صحبت از منزوی شدن ایران یک ادعای توخالی از طرف دولت اوباما ارزیابی می شود.



این مقاله تصریح دارد : این تحولات نشان می دهد که ایران نه تنها منزوی نشده، بلکه ادامه فعالیتهای هسته ای به کلوپ کشورهای قدرتمند هسته ای نزدیکتر شده است. در ماه گذشته رئیس جمهور ایران میزبان رهبران کشورهای بزرگی همچون ترکیه و برزیل بود . سه رهبر دست در دست یکدیگر بیانیه ای را درباره مبادله سوخت هسته ای با ایران منتشر کردند که از صدور قطعنامه آمریکا جلوگیری کنند. دقیقا" شش هفته قبل ایران به عضویت کمیسیون زنان سازمان ملل متحد درآمد که نشان

داد ادعای دولت بوش برای منزوی شدن ایران در سازمانهای بین المللی نادرست است.



رئیس جمهوری ایران تنها طی سال گذشته در پایتختهای استانبول، کپنهاگ ، کاراکاس ، برازیلیا ، لاپاز ، سنگال ، گامبیا و اوگاندا مورد استقبال رهبران این کشورها قرار گرفته و سفر به چین هم در دستور کار او قرار داشته است.



مقاله واشنگتن پست در پایان می افزاید: در دوران بوش سه قطعنامه علیه ایران صادر شد که بدون رای منفی بود، اما در 16 ماه گذشته با همه تلاش و رایزنی های مقامات کاخ سفید فقط 12 رای در شورای امنیت جمع کردند. این نشان از آن دارد که متحدین آمریکا علیه ایران آسیب پذیر شده اند.