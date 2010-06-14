افغانستان ؛ کابوسی وحشتناک برای غرب/ خشونت اوج می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دی ولت" در مطلبی در این باره نوشت : جنگ و خشونت در افغانستان به نقطه اوج خود نزدیک می شود. در تابستان سال جاری باید تصمیماتی درباره این جنگ اتخاذ شود.افزایش نیروهای نظامی و تغییر تاکتیک در این کشور مد نظر آمریکا است.

در ادامه این مطلب آمده است : البته با توجه به تلفات و زیانهای بسیار بالا در این جنگ روز به روز شک دراین باره افزایش می یابد که آیا این تاکتیک جدید واقعا موثر خواهد بود و آیا قابل تحمل است. این در حالی است که افراط گراها در این کشور خود را به عنوان نیروهای لایق مقاومت نشان می دهند.

نویسنده در ادامه با اشاره به گزارشهای رسانه های غربی مبنی بر حمایت پاکستان از نیروهای شورشی و طالبان در افغانستان و میزان تلفات بالای نیروهای بین المللی در این کشور نوشت: از شروع جنگ افغانستان در سال 2002، 43 نیروی آلمانی در هندو کش جان خود را از دست داده اند. تنها در این سال حدود 253 نیروی خارجی که تقریبا دو سوم آنها آمریکایی بودند در این جنگ کشته شدند.

در بخش دیگری از این مطلب به شایستگی عمل نیروهای طالبان با وجود عملیات فشرده غرب در افغانستان اشاره شده است.

نویسنده در ادامه تاکید کرد : در حال حاضر حمایت مردمی از تاکتیک جدید مد نظر غرب در افغانستان وجود ندارد .