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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

280 میلیارد ریال بودجه برای مصوبات فرهنگی بانوان تصویب شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت: 280 میلیارد ریال بودجه برای مصوبات فرهنگی در دور سوم ریاست جمهوری برای بخش فرهنگی بانوان اختصاص داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پرآور صبح دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان بیان کرد: تمامی شهرستان‌های استان مشکلات و برنامه‌های از پیش تعیین شده خود را اعلام تا با همدلی بین فرمانداران و مشاوران از آنها حمایت جدی شود.

وی افزود: همه‌ طرح‌ها باید تا آخر هفته به دبیر خانه اجرایی ارسال شود و نباید پیشنهادات خود را از شش مصوبه تعیین شده خارج کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان افزود: سازمان کار و امور اجتماعی و دفتر امور بانوان در خصوص  عفاف و حجاب کارهای بسیار مناسبی انجام داده ‌اند که با تلاش بیشتر آن‌ها در استان هرمزگان معطوف و به شهرستانها هم کشیده شده که با همکاری بیشتر دستگاه‌ های دولتی نتیجه بهتری خواهیم دید.

معاون امور بانوان استانداری  هرمزگان افزود: دور دوم کار گروه  تخصصی بانوان بنا دارد که به مشکلات بیش از دو شهرستان رسیدگی کنند.

گودرزی افزود: قشم اولین شهرستانی است که در کارگروه تخصصی بانوان شرکت کرده و یکی از مصوبات دور سوم ریاست جمهوری ایجاد فضای فرهنگی ورزشی مسقف و غیر مسقف است.

وی اعلام کرد: پنج هزار متر زمین برای ساخت مجتمع‌های فرهنگی، ورزشی بانوان اختصاص داده شد و در بازارچه ویژه  قشم برای زنان سرپرست خانوار، ارتقا امربه معروف و نهی از منکر در این جزیره از طرح‌هایی است که باید اجرا شود.

مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان قشم در این جلسه اظهار کرد: با اعتقاد به اینکه نیمی از شهرستان قشم را بانوان را تشکیل داده‌اند می‌توان با اجرای طرح تشکیل کار گروه علمی، پژوهشی، اجتماعی و ارائه خدمات مشاوره‌ای زمینه را برای سطح ارتقا و پیشرفت بانوان فراهم کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر این شهرستان کانون‌های آموزشی در اختیا بانوان قرار داده‌اند که 130 جلسه از خواهران و 70 جلسه برادران در حوزه‌های آموزشی مشغول فعالیت هستند.

فرماندار قشم اعلام کرد: بیش از 46 درصد از دانشجویان دختر بومی که از تمامی شهرستان‌های استان به این جزیره تردد می کنند با مشکلاتی از قبیل خوابگاه‌ها و خدمات عمومی مواجه هستند که باید هر چه سریعتر این مشکل رفع شود.

ایران نژاد افزود: کمبود پارکهای ویژه بانوان و افتتاح بازارچه‌ای بزرگ در قشم با ایجاد غرفه‌های جداگانه‌ای برای هر شهرستان و برگزاری و پذیرش اردوها از دیگر برنامه‌های لازم برای این شهرستان است.

کد مطلب 1100481

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