280 میلیارد ریال بودجه برای مصوبات فرهنگی بانوان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پرآور صبح دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان بیان کرد: تمامی شهرستان‌های استان مشکلات و برنامه‌های از پیش تعیین شده خود را اعلام تا با همدلی بین فرمانداران و مشاوران از آنها حمایت جدی شود.

وی افزود: همه‌ طرح‌ها باید تا آخر هفته به دبیر خانه اجرایی ارسال شود و نباید پیشنهادات خود را از شش مصوبه تعیین شده خارج کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان افزود: سازمان کار و امور اجتماعی و دفتر امور بانوان در خصوص عفاف و حجاب کارهای بسیار مناسبی انجام داده ‌اند که با تلاش بیشتر آن‌ها در استان هرمزگان معطوف و به شهرستانها هم کشیده شده که با همکاری بیشتر دستگاه‌ های دولتی نتیجه بهتری خواهیم دید.

معاون امور بانوان استانداری هرمزگان افزود: دور دوم کار گروه تخصصی بانوان بنا دارد که به مشکلات بیش از دو شهرستان رسیدگی کنند.

گودرزی افزود: قشم اولین شهرستانی است که در کارگروه تخصصی بانوان شرکت کرده و یکی از مصوبات دور سوم ریاست جمهوری ایجاد فضای فرهنگی ورزشی مسقف و غیر مسقف است.

وی اعلام کرد: پنج هزار متر زمین برای ساخت مجتمع‌های فرهنگی، ورزشی بانوان اختصاص داده شد و در بازارچه ویژه قشم برای زنان سرپرست خانوار، ارتقا امربه معروف و نهی از منکر در این جزیره از طرح‌هایی است که باید اجرا شود.

مهدی ایران نژاد فرماندار شهرستان قشم در این جلسه اظهار کرد: با اعتقاد به اینکه نیمی از شهرستان قشم را بانوان را تشکیل داده‌اند می‌توان با اجرای طرح تشکیل کار گروه علمی، پژوهشی، اجتماعی و ارائه خدمات مشاوره‌ای زمینه را برای سطح ارتقا و پیشرفت بانوان فراهم کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر این شهرستان کانون‌های آموزشی در اختیا بانوان قرار داده‌اند که 130 جلسه از خواهران و 70 جلسه برادران در حوزه‌های آموزشی مشغول فعالیت هستند.

فرماندار قشم اعلام کرد: بیش از 46 درصد از دانشجویان دختر بومی که از تمامی شهرستان‌های استان به این جزیره تردد می کنند با مشکلاتی از قبیل خوابگاه‌ها و خدمات عمومی مواجه هستند که باید هر چه سریعتر این مشکل رفع شود.

ایران نژاد افزود: کمبود پارکهای ویژه بانوان و افتتاح بازارچه‌ای بزرگ در قشم با ایجاد غرفه‌های جداگانه‌ای برای هر شهرستان و برگزاری و پذیرش اردوها از دیگر برنامه‌های لازم برای این شهرستان است.