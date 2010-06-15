داود هاشمی تهیهکنندگی مجموعهها و فیلمهای تلویزیونی همچون سری اول و دوم "عملیات 125"، "پنجمین خورشید"، "چشمهایش" و ... را در کارنامه دارد.
هاشمی درباره مشکلات تولید و ورود تهیهکنندگان غیر حرفهای به خبرنگار مهر گفت: یکی از مشکلات تولید پیدا کردن یک قصه خوب است. از سوی دیگر نمیتوانیم به هر موضوعی بپردازیم، چرا که غیر قابل پخش است. در واقع وقتی سفارش فیلمنامهای برای تولید داریم، تاکید میشود طوری به موضوع بپردازیم که به هیچ قشری برنخورد.
وی در ادامه افزود: باید این موانع برداشته شود تا شاهد کارهایی با موضوعات متنوع باشیم. یکی دیگر از مشکلات تولید به برخی مدیران تولید برمیگردد. بعضی از آنها وقتی میخواهند لوکیشنی برای پروژه پیدا کنند به افرادی که مراجعه میکنند وعده میدهند ظرف چند روز لوکیشن را میگیرند، اما بعد بدقولی میکنند و تعداد روزهای بیشتری در لوکیشن حضور دارند. همین مسئله باعث سلب اعتماد میشود و نفرات بعدی را برای تهیه لوکیشن دچار مشکل میکند.
این تهیهکننده خاطرنشان ساخت: یا مثلاً وقتی برای ضبط بخشهایی از کار به درمانگاه یا اماکن دیگر مراجعه میکنند به فردی که درمانگاه را در اختیار قرار داده وعد دروغ داده میشود که تابلوی این درمانگاه را نشان میدهیم در حالی که این مسئله در اختیار گروه سازنده نیست یا در فیلمنامه درباره درمانگاه به یک مسئله منفی اشاره شده است. دادن چنین وعدههایی نفرات بعدی را برای تهیه لوکیشن به مشکل میاندازد.
هاشمی یادآور شد: این وعدهها درباره دستمزد بازیگران که برای مدت کوتاهی مثلاً چند روز با گروه همکاری میکنند هم صدق پیدا میکند. سلب اعتماد باعث میشود ما برای استفاده از بازیگرانی که چند روز با آنها کار داریم دچار مشکل شویم. به نظرم بهتر است تلویزیون در ارتباط با تهیهکنندگانی که امکانات اولیه برای تولید یک اثر را ندارند، تجدیدنظر کند تا بقیه را برای کار دچار مشکل نشوند. تهیهکننده باید پتانسیل مالی داشته باشد نه اینکه بخواهد همه چیز را برای تولید اجاره کند.
وی درباره نظامند نبودن بودجه مجموعههای تلویزیونی گفت: هر پروژهای شرایط خودش را دارد و این طور نیست که روابط منجر به بودجه بیشتر شود. مثلاً وقتی مجموعهای برای ماه رمضان تولید میشود، مسلماً ظرف چهار تا پنج ماه بودجه را دریافت میکند. دادن بودجه بین یک مجموعه مناسبتی با مجموعه روتین و هفتگی فرق میکند، چرا که هر یک از پروژهها شرایط خودشان را دارند. من برای پروژههایی که کار کردم دچار مشکل نشدم.
این تهیهکننده در پاسخ به این سئوال که برخی تهیهکنندگان چند پروژه را همزمان تولید میکنند، این همزمانی چه لطمهای به کیفیت آثار میزند، توضیح داد: اگر گروه مناسبی انتخاب شود از کیفیت کار کاسته نمیشود. به عنوان مثال تصویربردرای سری دوم "عملیات 125" و "پنجمین خورشید" به مدت یک ماه و نیم با هم همزمان بود. با توجه به اینکه "پنجمین خورشید" را علیرضا افخمی که با او شریک هم هستم، کارگردانی میکرد به همین دلیل خیالم راحت بود در آن پروژه او حضور دارد و من هم به "عملیات 125" نظارت دارم. در مجموع از کیفیت هیچ کدام از این مجموعهها کاسته نشد، چون نظارت خوب بود.
هاشمی در پایان افزود: بهتر است تولید مجموعههای مناسبتی در یک زمان مناسب انجام شود، نه اینکه با تعجیل تهیه شوند.
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