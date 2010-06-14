خیابان هنر شهر تهران در بلاروس گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، خیابان هنر شهر تهران با بیش از 30 سر فصل هنری، نمایشگاه عکس تهران مدرن، گالری آثار هنری ایران زمین و ویدئو آرت با حضور بیش از 40 هنرمند، مجموعه برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این رویداد بین المللی است.

در این برنامه، هنرمندان ایرانی در حوزه های نقالی، پرده خوانی، شبیه خوانی، اسب چوبی خراسان، خیمه شب بازی، نقاشی قهوه خانه ایی، سفال گری، خطاطی، معلی نویسی، تذهیب، نگار گری، خط و نقاشی، قالی بافی، طراحی نقشه فرش، معماری ایرانی، لباس ایرانی، قلمزنی، منبت و معرق، به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

هفته فرهنگی تهران در بلاروس، از تاریخ 24 لغایت 30 خرداد در شهر مینسک برگزار می‌شود.

