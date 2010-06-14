عکاس تبریزی کاندیدای شرکت در کلاسهای "نشنال جئوگرافی" فرانسه شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی حامد حقدوست عکاس مستند و خبری تبریزی است که سابقه فعالیت در خبرگزاری مهر را در کارنامه خود دارد.

وی که در حوزه فعالیت خود، مرزهای کشور را نیز پشت سر گذاشته در جدیدترین موفقیت خود برای بار دوم نامزد شرکت در مسترکلاسهای ورد پرس فوتو در هلند شد.

این گزارش می افزاید همچنین دو اثر از علی حامد حقدوست اخیرا در نشریه معتبر "نشنال جئوگرافی" به چاپ رسیده است.

به تازگی مجموعه آثار حقدوست در آژانس وبستان منتشر شده و هم چنین نامزد کلاسهای نشنال جئوگرافی در فرانسه شده است.

خلیل غلامی، عکاس و منتقد حوزه عکاسی در خصوص علی حامد حقدوست می گوید: علی حقدوست عکاس مستند تبریزی انرژی مضاعفی برای سوژه های عکاسی اش هزینه کرده است.

وی ادامه می دهد: الگوی عکاسی او غالبا در زمینه های سیاه و سفید با کادرهای سهمگین است. به گفته غلامی، حقدوست روند عکاسی را به روال منطق هنر، یعنی از یافتن سوژه گرفته تا رساندن به سر منزل خود ادامه داده است.

این منتقد عکاسی با بیان اینکه حقدوست می تواند الگوی تمام کسانی باشد که از سر تفریح و سرگرمی به عکاسی نپیوسته اند، معتقد است: هنر عکاسی یک انرژی سرشار چون علی لازم دارد که به در جا زدن نینجامد.