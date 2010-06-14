ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: مدتی پیش فیلمنامه آماده شده را به بنیاد سینمایی فارابی ارائه دادیم، آقای میرعلایی موافقت شفاهی خود را برای حمایت فارابی از تولید این پروژه اعلام کرده و پیش‌تولید را چند روزی است شروع کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این فیلم نیاز به جلوه‌های ویژه میدانی و رایانه‌ای وسیعی دارد که در سینمای ایران کمتر تجربه شده، جواد شریفی‌راد طراحی جلوه‌های ویژه را انجام می‌دهد و به زودی گروه تولید این پروژه مشخص می‌شوند.

محمدتقی پاک‌سیما فیلمبردار و حمید شهیری طراح صحنه فیلم هستند "شور شیرین" درباره شهید کاوه است. جواد اردکانی فیلمهای سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را در کارنامه دارد.