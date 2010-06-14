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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

"شور شیرین" عید فطر کلید می‌خورد

"شور شیرین" عید فطر کلید می‌خورد

فیلم سینمایی "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی عید فطر کلید می‌خورد.

ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: مدتی پیش فیلمنامه آماده شده را به بنیاد سینمایی فارابی ارائه دادیم، آقای میرعلایی موافقت شفاهی خود را برای حمایت فارابی از تولید این پروژه اعلام کرده و پیش‌تولید را چند روزی است شروع کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این فیلم نیاز به جلوه‌های ویژه میدانی و رایانه‌ای وسیعی دارد که در سینمای ایران کمتر تجربه شده، جواد شریفی‌راد طراحی جلوه‌های ویژه را انجام می‌دهد و به زودی گروه تولید این پروژه مشخص می‌شوند.

محمدتقی پاک‌سیما فیلمبردار و حمید شهیری طراح صحنه  فیلم هستند "شور شیرین" درباره شهید کاوه است. جواد اردکانی فیلمهای سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1100485

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