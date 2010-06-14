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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

مستند "قرائتی" کلید می‌خورد

مستند "قرائتی" کلید می‌خورد

مستندی درباره حجت‌الاسلام قرائتی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی صادق داوری‌فر به زودی کلید می‌خورد.

صادق داروی‌فر درباره این مستند به خبرنگار مهر گفت: این مستند مراحل تحقیق و نگارش را سپری می‌کند و به زودی کلید می‌خورد. هنوز نامی برای این مستند که به مدت 60 دقیقه تهیه می‌شود، انتخاب نکردم. در این مستند به ایدئولوژی و روش‌های او در مباحث معارفی می‌پردازیم.

وی درباره کارگردانی و تهیه‌کنندگی این مستند توضیح داد: احساس کردم ایشان شخصیت متفاوتی در تبلیغ دین دارد که صحبت‌هایش همیشه مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار می‌گیرد، به همین دلیل این مستند را می‌سازم.

نمایش "سر بر سریر صبح" به کارگردانی صادق داوری‌فر اواسط اردیبهشت ماه در تماشاخانه شماره دو ایرانشهر روی صحنه رفت. همچنین چندی پیش مستند "این آدم‌ها سیاه و سفید هستند" به تهیه‌کنندگی او و کارگردانی شهرام گیل‌آبادی از شبکه دو پخش شد.
 

کد مطلب 1100486

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