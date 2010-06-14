فعالیتهای یگان ترور المبحوح متوقف شد/ منع سفر خارجی اعضای جوخه ترور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی، در پی دستگیری یک جاسوس موساد در ارتباط با پرونده ترور "محمود المبحوح" فرمانده ارشد حماس در لهستان که از ماموران موساد بوده است، سران اسرائیل فشارهای دیپلماتیک بر دولت لهستان برای آزادی وی را آغاز کرده اند.

"اوری بردوکسی"دو روز پیش توسط نیروهای امنیتی لهستان در حالی که با گذرنامه آلمانی در حال تردد بود دستگیر شد. سران تل آویو از آن روز فشارهای زیادی را علیه دولت لهستان آغاز کرده اند که تمام آنها به بن بست خورده است.

در همین راستا، موساد تصمیم گرفته است علاوه بر توقف تمام فعالیتهای جوخه ترور المبحوح، از سفر آنان به کشورهای خارجی به ویژه اروپا ممانعت به عمل آورد.

پلیس دبی پیش از این نام 27 مظنون را در ارتباط با ترور المبحوح منتشر کرده که 15 نفر از آنها در سرزمینهای اشغالی سکونت دارند.

ترور محمود عبدالرئوف المبحوح فرمانده ارشد حماس در دبی در چند ماه پیش توسط عوامل موساد با گذرنامه های اروپایی از جمله انگلیس انجام شد.