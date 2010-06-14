به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی که امروز دوشنبه در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، با اعلام این خبر افزود : باید برای بیمه هنرمندان که بالای 50 سال سن دارند، نیز تدبیری اندیشیده شود.

بر اساس این گزارش اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور، حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مراسم حضور دارند.

در این مراسم محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در پی لغو حضور دکتر محمود احمدی نژاد ، سخنران اصلی است .