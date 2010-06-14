18 هزار هکتار از اراضی کشاورزی ارس آماده واگذاری به سرمایه گذاران شد

به گزارش خبرنگار مهر در جلفا، ایرج حاتمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کل اراضی کشاورزی در منطقه آزاد ارس 25 هزار هکتار است که از این میزان، 18 هزار هکتار آن در حوزه زراعت فعال است.

وی با بیان اینکه البته قطعات کوچکی (10 هکتاری) از این 18 هزار هکتار آماده واگذاری به سرمایه گذاران است، تاکید کرد: همچنین هزار هکتار زمین نیز از این 25 هزار هکتار جهت آماده سازی و تحویل تا پایان سال مهیا می شود.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس همچنین افزود: دو هزار هکتار دیگر در محدوده جلفا برای آماده سازی جهت کشت در دست اجراست.

حاتمی گفت: 140 هکتار از اراضی محدوده جلفا برای کشت گل خانه ای آماده واگذاری است و در محدوده "قلی بیگلو "هم 18 هزار هکتار از اراضی این منطقه آماده واگذاری به سرمایه گذاران است.

وی اضافه کرد: در این راستا سازمان منطقه آزاد ارس، بخش کشاورزی و سازمان آب منطقه استان آذربایجان شرقی تفاهمنامه کمیته راهبری را تشکیل دادند تا اراضی کشاورزی منطقه ارس بین سرمایه گذاران خارجی توزیع شود تا از تکنولوژی بالای تولید و بهره وری برخوردار بوده و با ورود سرمایه به داخل کشور هم بتوان از قلمرو سرمایه داخلی فراتر رفت و هم از تکنولوژی بالای آنها بهره برد.

حاتمی بیان داشت: منطقه آزاد ارس به لحاظ اقلیمی جزء مناطق مستعد ایران در زمینه کشاورزی است و محصولات مختلفی در این منطقه کشت می شود از عمده آنها می توان به زردآلو، آلبالو، انگور، هلو و بادام و در زمینه زراعت می توان به گیاهان دارویی، دانه های روغنی و علوفه اشاره کرد.