مهمترین مرکز انتقال نفت ایران در لرستان از گاز بهره مند شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان صبح دوشنبه در این رابطه اظهار داشت: طول خط تغذیه 17 کیلومتر است که گاز را از شهر پلدختر به مرکز انتقال نفت در تنگ فنی که منطقه ای کوهستانی و صعب العبور است واقع شده انتقال می دهد.

علی گودرزی ادامه داد: در این راستا از 17 کیلومتر خطوط انتقال نفت با قطر 10 اینچ که از نظر شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت بلا استفاده بود استفاده شده است.

وی یادآور شد: برای اجرای این پروژه یک ایستگاه تقلیل فشار به ظرفیت 10 هزار متر مکعب با فشار 250 پوند بر اینچ مربع و یک ایستگاه تقلیل فشار 400 متر مکعب در ساعت جهت مصارف خانگی اداری نصب شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: با استفاده کردن از خط لوله نفت مبلغی در حدود پنج میلیارد ریال بابت خرید لوله و در اجرای پروژه نیز مبلغ 3.5 میلیارد ریال صرفه جویی صورت گرفته است.

گودرزی خاطر نشان کرد: در مجموع 12 میلیارد ریال برای گازرسانی به این مرکز مهم انتقال نفت هزینه شده است.

مدیر خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان نیز در این مراسم اظهار داشت: با گازرسانی به این مرکز انتقال نفت از مصرف ماهیانه 2.2میلیون لیتر نفت سفید جلوگیری خواهد شد.

علی عطار همچنین با اشاره به مزایای زیست محیطی استفاده از گاز، یادآور شد: همچنین با مصرف گاز زمان تعمیرات اساسی توربینها که در هر نوبت حدود 22 میلیارد ریال هزینه در بردارد از 30 هزار ساعت به 45 هزار ساعت افزایش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به تفاوت قیمت از نظر ریالی نیز استفاده از گاز طبیعی به جای نفت سفید بسیار مقرون به صرفه خواهد بود و مبلغی در حدود 110 میلیارد ریال صرفه جویی در پی خواهد داشت.