دانشجویان به دانشگاههای پزشکی غیرمعتبر نروند/ تنها دو دانشگاه فیلیپین معتبرند

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتقال دانشجویان ایرانی که در دانشگاههای خارج به تحصیل می پردازند به داخل کشور گفت: رویکرد تسهیلات برای انتقال دانشجویان در شعب بین الملل ارائه می شود و طبق ضوابط و مقررات موجود امکان انتقال طیف وسیع تری از این دانشجویان وجود دارد.

وی اضافه کرد: دانشجویانی که در دانشگاههای خارجی تحصیل می کنند می توانند از مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اطلاعات لازم را کسب کنند.

محققی در خصوص غیرمعتبر اعلام شدن دانشگاههای فیلیپین از سوی وزارت بهداشت یادآور شد: غیرمعتبر اعلام شدن به این معنا است که ورودیهای جدید که از تاریخ اعلام غیرمعتبر بودن به آن دانشگاه برای تحصیل مراجعه کنند در زمان فارغ التحصیلی با مشکلاتی از جمله عدم ارزشیابی مدارک تحصیلی مواجه می شوند.

وی اضافه کرد: البته دانشجویانی که پیش از این در این دانشگاهها به تحصیل می پرداخته اند از این نظر مشکلی ندارند و ارزشیابی مدارک تحصیلی آنها بر اساس ضوابط انجام می گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به مهر گفت: توصیه اصلی ما این است که افرادی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند پیش از اقدامات اولیه نسبت به اعتبار دانشگاه مقصد اطمینان حاصل کنند.

وی اظهار داشت: وزارت بهداشت دانشگاههای کشورهای محدودی را از نظر پزشکی مورد تایید قرار داده است و توصیه می شود افراد پیش از اقدامات به اعتبار دانشگاهها توجه کنند و همچنین به دانشگاههای کشورهایی که از نظر پزشکی از ایران عقب مانده تر هستند، نروند.

به گزارش مهر، شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت تنها دو دانشگاه UP و سنت توماس از دانشگاههای کشور فیلیپین را مورد تایید قرار داده است.

بر اساس این مصوبه که در تاریخ 19 دی ماه سال 88 به تصویب رسیده است سایر دانشگاههای کشور فیلیپین از آخر ژولای 2010 غیر معتبر اعلام شده اند.

برای رشته پزشکی این دانشگاهها اعتبار ندارند

دانشگاه فارایسترن Far Eastern University، دانشگاه ویزایاس University of Visayas، دانشگاه سنترواسکولار Centro Escolar University، دانشگاه ایست University of the East ، انستیتو پزشکی سیبو Cebu Institute of Medicine Inc، دانشکده پزشکی سیبو Cebu Doctor's College

برای رشته دندانپزشکی این دانشگاهها اعتبار ندارند

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه دولتی فیلیپینUniversity of the Philippines (UP)، دانشگاه سنتر و اسکولار Centro Escolar University، دانشگاه ایست University of East، دانشگاه فار ایسترن Far Eastern University، دانشگاه مرکزی مانیل Manil Central University، دانشگاه بگیوUniversity of Baguio

برای رشته داروسازی این دانشگاهها اعتبار ندارند

دانشگاه سنتر و اسکولار Centro Escolar University