همایش بربط نوازی برگزار می شود

مجید ناظم پور نوازنده بربط با اعلام این خبر درخصوص جزئیات این همایش به خبرنگار مهر، گفت : در این همایش تخصصی که ویژه دانشجویان موسیقی است بحث های تخصصی ساز بربط از جمله تاریخچه این ساز،اثبات ایرانی بودن ساز بربط و تحصیل مکاتب مختلف بربط نوازی در جهان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی در ادامه افزود : بخش نخست این همایش به بیان مباحث نظری اختصای دارد و بخش دوم هم قطعات باکلامی که برای ساز بربط ساخته ام را تکنوازی خواهم کرد،قطعات دیگری را هم به صورت بداهه نوازی برای نشان دادن شیوه نوازندگی این ساز اجرا خواهم کرد .

این نوازنده بربط در پایان صحبت های خود به برگزاری کنسرت ویژه ساز بربط در تهران و خارج از ایران خبر داد.