واترپلوی بانوان محکوم به فناست/ مسئولان فدراسیون هیچ توجهی به این بخش ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، اکثر اعضای کمیته فنی واترپلو روز یکشنبه به دلیل اعتراض به سیاست های امیرحسین آیت اللهی، سرپرست موقت فدراسیون شنا، از سمت خود استعفا کردند.

مریم محسنی به عنوان یکی از استعفا کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: من حدود 5 سال است که در کمیته فنی واترپلو مشغول به کار هستم اما چه در زمان ریاست آقای وحید مرادی و چه زمان فعالیت آقای آیت اللهی، هیچ توجهی به این رشته نمی شود.

وی افزود: در رشته مردان با وجود این همه تبلیغات و حامیان مالی تنها 8 تیم حضور دارند اما در بخش بانوان با توجه به اینکه اسپانسرها نمی توانند به دلیل نداشتن پخش تلویزیونی فعالیت کنند و انگیزه حضور در رقابت های برون مرزی هم برای ورزشکاران وجود ندارد، 11 تیم در رقابت ها شرکت می کنند.

محسنی در پایان اظهار داشت: مدام بر سر راه رقابت های لیگ سنگ اندازی می شد. به من گفتند برای برگزاری رقابت های لیگ باید 4 حامی مالی داشته باشی و من وقتی حامیان مالی را معرفی کردم گفتند تعداد آنها کم است. در مجموع شرایط خوبی بر واترپلوی بانوان حاکم نبود و من صلاح دیدم از سمت خود در کمیته فنی استعفا کنم.