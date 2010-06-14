به گزارش خبرنگار مهر، اولین مجمع منطقه ای استانی تعاونی های سراسری کشور با هدف بررسی عملکرد ادارات کل تعاون، تشریح برنامه ها و استراتژی های وزارت تعاون در توسعه تعاونی ها صبح امروز دوشنبه در سنندج آغاز به کار کرد.

سید علی علوی قائم مقام وزیر تعاون در این جلسه با بیان اینکه طی سال جاری برگزاری 12 نمایشگاه منطقه ای در سطح استانها پیش بینی شده است، اظهار داشت: همزمان با برگزاری نمایشگاه های استانی در مرکز استانها مجامع منطقه ای را نیز با هدف تشریح و بررسی عملکرد ادارات کل تعاون و برنامه ریزی برای توسعه آنها در بخش های مختلف اقتصادی برگزار می کنیم.

قائم مقام وزیر تعاون اظهار داشت: در این مجامع سعی می شود از مدل های موفق تعاونی ها در سطح استانی برای توسعه سایر تعاونیها در سطح کشور استفاده شود.

علوی به همکاری و هماهنگی بین بخش های مختلف اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از مهمترین ضروریات توسعه بخش تعاون اشاره کرد و افزود: در این زمینه همکاری و تعامل خوبی بین بانک توسعه تعاون و ادارات استانی صورت گرفته به نحوی که تسهیلات این بخش توانسته است به رونق تعاونی ها کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش هدف اصلی از تاسیس بانک توسعه تعاون را تقویت اقتصاد تعاونی دانست و بیان داشت: در همین راستا باید بین تعاونی ها و بانک توسعه تعاون به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل رابطه نزدیکی توام با همکاری دو جانبه صورت گیرد.

همچنین محمدمراد زارعی مدیر کل تعاون استان کردستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته تعداد تعاونی ها در این استان 55 درصد افزایش یافته گفت: طی فعالیت های دولت نهم و دولت تعداد تعاونی های استان کردستان 55 درصد و اشتغالزایی آن نیز 100 درصد افزایش یافته است.

زارعی بیان داشت: در این راستا با فعال شدن تعاونی های سهام عدالت و مسکن مهر در این استان اعضای آنها نیز 165 درصد رشد داشته اند که این میزان با تقویت 40 درصدی سرمایه تعاونی ها همراه بوده است.

هم اکنون 1936 تعاونی فعال با ایجاد اشتغال 16 هزار و 915 نفری در بخشهای مختلف کردستان فعالیت می کنند. همچنین همزمان با برگزاری اولین مجمع منطقه ای استانی تعاونی ها در سنندج، نمایشگاهی از توانمندی های بخش تعاون با شرکت تعاونی های استانهای آذربایجان غربی، شرقی،کردستان، ایلام و کرمانشاه در سنندج به مدت 10 روز برپا است.

محمد عباسی وزیر تعاون نیز عصر امروز با حضور در اولین مجمع تعاونی ها به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.