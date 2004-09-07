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۱۷ شهریور ۱۳۸۳، ۱۳:۱۱

معاون مدير كل آموزش و پرورش راهنمايي در گفتگو با " مهر " اعلام كرد :

زمان ثبت نام دانش آموزان بازمانده از تحصيل ؛ 1 تا 15 مهرماه

معاون مدير كل آموزش و پرورش راهنمايي با اشاره به اينكه با برگزاري دوره هاي آموزش از راه دور امكان ادامه تحصيل دانش آموزان بازمانده از تحصيل فراهم مي شود ، گفت : دو هفته اول مهرماه براي ثبت نام آنان درنظر گرفته شده است.

منصور فرجي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه هر سال 9 درصد از دانش آموزان مقطع راهنمايي بازمانده از تحصيل هستند ، افزود : دانش آموزان بازمانده از تحصيل  11 تا 17 ساله مي توانند با مراجعه به سازمان هاي آموزش و پرورش استان هاي كشور اقدام به ثبت نام نمايند.

وي با اشاره به اينكه مشكلاتي همچون فقر اقتصادي ، معلوليت جسماني ، عدم  امكانات در روستاها و ... سبب از تحصيل باز ماندن دانش آموزان مي شود ، گفت : دستورالعمل اجرايي طرح " آموزش از راه دور " به زودي به سازمان هاي آموزش و پرورش استان هاي كشور ارسال مي شود.

معاون مدير كل آموزش و پرورش راهنمايي با تاكيد بر اينكه كميته اي با حضور نمايندگاني از معاونت هاي وزارت آموزش و پرورش در حال تهيه پيش نويس و دستور العمل برگزاري طرح " آموزش از راه دور " در مدارس راهنمايي است ، اظهار كرد : مفاهيم كتاب هاي درسي طرح " آموزش از راه دور " با مفاهيم كتاب هاي درسي ساير دانش آموزان در اين مقطع تحصيلي يكسان است اما تاليف كتاب هاي درسي به صورتي است كه دانش آموزان مي توانند بدون نياز به معلم مفاهيم آن را متوجه شوند.

وي همچنين افزود : تدابيري در نظر گرفته شده است تا  دانش آموزاني كه در طرح " آموزش از راه دور "  قرار مي گيرند بتوانند راحت تر مفاهيم كتاب هاي درسي را متوجه شوند ، مثلا اين دانش آموزان مي توانند هفته اي چند ساعت در مدارس اطراف حضور يافته و اشكالات درسي خود را برطرف كنند.

کد مطلب 110051

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