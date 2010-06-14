زمان مصاحبه رشته های بورسیه و دارای شرایط خاص کنکور ارشد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش کشور پیرو انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1389 طی اطاعیه ای اعلام کرد: اسامی داوطلبان چند برابر ظرفیت و برنامه زمانی مصاحبه در کد رشته محل‌های بورسیه، دارای شرایط خاص، دوره‌های مجازی و بین‌الملل روز سه شنبه 1 تیرماه منتشر می شود.

همچنین زمان برگزاری آزمون تشریحی یا پروژه عملی در کد رشته‌ های امتحانی 1351، 1352، 1356، 1357، 1358 (به جز رشته طراحی صنعتی که آزمون آن در روز جمعه 4 تیرماه خواهد بود) در صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه و جمعه 4 و 25 تیرماه بوده و مرحله اول آزمون عملی کد رشته امتحانی 1360 از تاریخ 16 تا 18 تیرماه و مرحله دوم آزمون عملی این کد رشته امتحانی از تاریخ 23 تا 25 تیرماه است.

ضمنا محل برگزاری کلیه آزمون‌های تشریحی و پروژه عملی رشته‌های فوق منحصراً در تهران خواهد بود.

داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان چند برابر ظرفیت در اطلاعیه مذکور برای شرکت در مصاحبه یا سایر مراحل گزینش درج می شود یا داوطلبانی که نسبت به انتخاب کد رشته محل‌های دارای پروژه یا آزمون عملی اقدام نکرده ‌اند، چنانچه در تاریخ‌های مقرر در مراحل مذکور شرکت کنند، این کار به منزله انصراف از این مراحل تلقی شده و هیچگونه اقدامی پس از آن میسر نخواهد بود.