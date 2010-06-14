فیلمبرداری "هرچه خدا بخواهد" تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم سینمایی دیروز در هتلی در کیش تمام شد، تمام بازیگران در آخرین سکانس‌های این فیلم سینمایی مقابل دوربین رفتند. فیلمبرداری نخستین ساخته نوید میهن‌دوست 40 جلسه طول کشید.

ترانه علیدوستی،بهاره رهنما ، رضا عطاران، حامد کمیلی،فرهاد اصلانی ، پوریا پورسرخ، سعید آقاخانی، ارژنگ امیرفضلی و تینا آخوندتبار بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم را شهبازی نوشته است.

بخشی دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مهدی جعفری: مدیر فیلمبرداری، منصور شهبازی: صدابردار، فرشته مهدی‌زادهک مدیر تولید، محمد نیاکان: دستیار و برنامه‌ریز، جواد جلالی: عکاس، مهدیه اعرابی: گریم، محمد صالحی: مدیر تدارکات، ماریا میرنژاد: منشی صحنه و نادر مهدی‌پور: جانشین تولید.