  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

فیلمبرداری "هرچه خدا بخواهد" تمام شد

فیلمبرداری "هرچه خدا بخواهد" تمام شد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "هر چه خدا بخواهد" به کارگردانی نوید میهن‌دوست و تهیه‌کنندگی پرویز شهبازی دیروز یکشنبه در کیش تمام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم سینمایی دیروز در هتلی در کیش تمام شد، تمام بازیگران در آخرین سکانس‌های این فیلم سینمایی مقابل دوربین رفتند. فیلمبرداری نخستین ساخته نوید میهن‌دوست 40 جلسه طول کشید.

ترانه علیدوستی،بهاره رهنما ، رضا عطاران، حامد کمیلی،فرهاد اصلانی ، پوریا پورسرخ، سعید آقاخانی، ارژنگ امیرفضلی و تینا آخوندتبار بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه این فیلم را شهبازی نوشته است.

بخشی دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مهدی جعفری: مدیر فیلمبرداری، منصور شهبازی: صدابردار، فرشته مهدی‌زادهک مدیر تولید، محمد نیاکان: دستیار و برنامه‌ریز، جواد جلالی: عکاس، مهدیه اعرابی: گریم، محمد صالحی: مدیر تدارکات، ماریا میرنژاد: منشی صحنه و نادر مهدی‌پور: جانشین تولید.
کد مطلب 1100514

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها