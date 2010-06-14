به گزارش خبرگزاری مهر، در مجمع عمومی کانون فیلم‌نامه‌نویسان که شب گذشته 23 خرداد ماه در خانه سینما برگزار شد، فرهاد توحیدی با 47 رای، مینو فرشچی با 43 رای، کامران ملکی با 40 رای، حسن مهدوی‌فر با 37 رای، جابر قاسمعلی 31 رای، شادمهر راستین 27 رای و علی‌اکبر قاضی‌نظام 24 رای، اعضا اصلی شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران برای دو سال شدند.

در انتخاب شورای مرکزی جدید کانون فیلم‌نامه‌نویسان که در حدود 20 نفر کاندید بودند، همچنین فرزانه شبانی با 23 رای و خسرو دهقان 22 رای اعضا علی‌البدل شورای مرکزی شدند و سپس در انتخابات بازرس کانون‌ فیلم‌نامه‌نویسان، حسین ایری با 16 رای بازرس اصلی و احمد خداکریم با 11 رای به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

این مجمع عمومی که با استقبال فیلم‌نامه‌نویسان در نوبت اول به حدنصاب رسید، در ابتدا گزارش شورای مرکزی و مالی و گزارش بازرس توسط فرهاد توحیدی و فرزانه شبانی قرائت شد. همچنین در این جلسه در مورد اساسنامه کانون فیلم‌نامه‌نویسان در جهت انطباق با اساسنامه‌خانه سینما صحبت شد که بر اساس رای اعضای مجمع عمومی یک کارگروهی اساسنامه را بررسی کند و نتیجه را به شورای مرکزی جدید ارائه بدهد.

شورای جدید کانون فیلم‌نامه‌نویسان، در اولین نشست خود به انتخاب رییس، نایب رییس، خزانه‌دار و سخنگو اقدام می کند.