اروپا نگران سیاست گردش به شرق ترکیه/ بررسی دیپلماسی آنکارا در بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر، حریت در گزارش خود نوشت : نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حالی از امروز در بروکسل آغاز می شود که مهمترین موضوع بحث آن رایزنی درباره دیپلماسی جدید ترکیه به ویژه در خصوص غزه و ایران خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، دیپلماسی جدید ترکیه از آن رو در نشست وزیران امور خارجه کشورهای اروپایی مورد بحث قرار می گیرد که آنکارا از چندی پیش سیاست تمایل به غرب را با سیاست گرایش به شرق جابجا کرده است.

واکنش ترکیه به حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های کاروان آزادی و ورود این کشور به موضوع هسته ای ایران از نکاتی است که وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره آن گفتگو خواهند کرد.

به نوشته این روزنامه، موضوع گسستن ترکیه از غرب به شدت با واکنش آمریکا روبرو شده و در این زمینه واشنگتن اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داده است.

خاطر نشان می شود مواضع محکم سران ترکیه در قبال جنایت رژیم صهیونیستی علیه کاروان آزادی را اگر در کنار موضع شفاف این کشور در تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت قرار دهیم به نتایج در خور توجهی دست می یابیم.

واشنگتن با نگاهی راهبردی به ترکیه این کشور را همپیمان اصلی خود در خاورمیانه می داند که از شدت شکاف میان غرب و شرق می کاهد. بر این اساس، آمریکا توافق هسته ای میان ایران، ترکیه و برزیل را که حرکت آنکارا به سمت شرق است، بر نمی تابد.

از طرفی تیره تر شدن روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی پس از فاجعه کاروان آزادی مسئله ای است که واشنگتن به سادگی از کنار آن نمی گذرد.