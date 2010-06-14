کاهش ازدواج در لرستان/ هر 24 ساعت شش زوج جدا می شوند!

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در این رابطه اظهار داشت: در دو ماه اول سال جاری تعداد چهار هزار و 742 مورد ازدواج در استان لرستان به ثبت رسیده است.

عزیز شلال نژاد ادامه داد: این میزان ازدواج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3.4 درصد کاهش نشان می دهد.

وی یادآور شد: با توجه به آمار ازدواج صورت گرفته به طور میانگین در هر شبانه روز76 و در هر ماه دو هزار و 371 واقعه ازدواج در استان لرستان طی مدت یاد شده به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان به وضعیت طلاق در استان لرستان اشاره کرد و گفت: در دو ماه اول سالجاری تعداد 376 واقعه طلاق در استان ثبت شده است.

شلال نژاد با اشاره به روند کاهشی طلاق در این استان، عنوان کرد: میزان طلاق های ثبت شده در استان لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 11.5 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: از این تعداد طلاق ثبت شده 265 مورد مربوط به نقاط شهری و 111 مورد مربوط به نقاط روستایی است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان یادآور شد: آمار طلاق در لرستان به گونه ای است که در هر شبانه روز 6 واقعه و در هر ماه 188 واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده است.