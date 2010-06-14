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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

آمارها هشدار می دهند ؛

کاهش ازدواج در لرستان/ هر 24 ساعت شش زوج جدا می شوند!

کاهش ازدواج در لرستان/ هر 24 ساعت شش زوج جدا می شوند!

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در حالیکه آمار ازدواج در لرستان روند کاهشی دارد که بنابر آمار ثبت احوال استان لرستان در هر 24 ساعت شش زوج در این استان از هم جدا می شوند.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در این رابطه اظهار داشت: در دو ماه اول سال جاری تعداد چهار هزار و 742 مورد ازدواج در استان لرستان به ثبت رسیده است.

عزیز شلال نژاد ادامه داد: این میزان ازدواج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3.4 درصد کاهش نشان می دهد.

وی یادآور شد: با توجه به آمار ازدواج صورت گرفته به طور میانگین در هر شبانه روز76 و در هر ماه دو هزار و 371 واقعه ازدواج در استان لرستان طی مدت یاد شده به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان به وضعیت طلاق در استان لرستان اشاره کرد و گفت: در دو ماه اول سالجاری تعداد 376 واقعه طلاق در استان ثبت شده است.

شلال نژاد با اشاره به روند کاهشی طلاق در این استان، عنوان کرد: میزان طلاق های ثبت شده در استان لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 11.5 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: از این تعداد طلاق ثبت شده 265 مورد مربوط به نقاط شهری و 111 مورد مربوط به نقاط روستایی است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان یادآور شد: آمار طلاق در لرستان به گونه ای است که در هر شبانه روز 6 واقعه و در هر ماه 188 واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1100521

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