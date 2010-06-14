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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

کمبود قیر مشکل آسفالت پروژه های راه روستایی است

کمبود قیر مشکل آسفالت پروژه های راه روستایی است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری شهرستان تربت حیدریه گفت: بدلیل اینکه با مشکل تامین قیر مواجه هستیم برخی از پروژه های احداث و آسفالت راه های روستایی در شهرستان نیمه تمام مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، جواد پورعلی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر حدود 20 کیلومتر راه روستایی در حوزه استحفاظی شهرستان زیرسازی شده و آماده آسفالت هستند که متاسفانه مشکلی که در زمینه تامین قیر وجود دارد باعث شده ادامه عملیات اجرایی این پروژه ها متوقف شود.

رئیس اداره راه و ترابری تربت حیدریه گفت: در صورتی که قیر مورد نیاز برای آسفالت این راه های روستایی تامین شود اقدامات لازم برای بهره برداری هرچه سریعتر از این پروژه ها اجرایی خواهد شد.
 
وی تاکید کرد: اداره راه و ترابری این شهرستان از آخرین ماه سال 88 درخواست خود را برای خرید قیر به شرکت مورد نظر ارائه کرده اما متاسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی در خصوص تحویل قیرهای درخواستی انجام نشده است.
کد مطلب 1100524

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