همیاران پلیس در تقاطع مشهد عابران و رانندگان را آموزش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: طرح ایجاد تقاطعی به عنوان تقاطع نمونه در مشهد از سال گذشته در تقاطع آزادشهر مشهد آغاز شد و خوشبختانه امسال پیشرفت قابل قبولی داشته است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد ایجاد نظم و کاهش تاخیرات سفر و داشتن ترافیک روان را از اهداف اجرای این طرح بیان کرد.

وی گفت: اصلاح هندسی، آموزش فرهنگ ترافیک و اطلاع رسانی به عابران و رانندگان و اعمال قانون از جمله اقداماتی است که در تقاطع آزادشهر مشهد انجام می گیرد.

امامی افزود: جهت آشنایی بیشتر افراد و شهروندان، 16 نفر همیار پلیس توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد در ساعات اوج ترافیک در تقاطع مستقر هستند که راهنمایی لازم را به رانندگان و عابران پیاده که قصد عبور از عرض خیابان را دارند، می دهند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک از شهروندان خواست به راهنمایی های همیاران پلیس توجه کافی کنند تا شاهد روانی ترافیک و ایجاد نظم در این تقاطع باشیم.

