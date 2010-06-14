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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

همیاران پلیس در تقاطع مشهد عابران و رانندگان را آموزش می دهند

همیاران پلیس در تقاطع مشهد عابران و رانندگان را آموزش می دهند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد از آموزش عابران و رانندگان با هدف استفاده صحیح از تجهیزات و امکانات ترافیکی در تقاطع نمونه مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: طرح ایجاد تقاطعی به عنوان تقاطع نمونه در مشهد از سال گذشته در تقاطع آزادشهر مشهد آغاز شد و خوشبختانه امسال پیشرفت قابل قبولی داشته است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد ایجاد نظم و کاهش تاخیرات سفر و داشتن ترافیک روان را از اهداف اجرای این طرح بیان کرد.
 
وی گفت: اصلاح هندسی، آموزش فرهنگ ترافیک و اطلاع رسانی به عابران و رانندگان و اعمال قانون از جمله اقداماتی است که در تقاطع آزادشهر مشهد انجام می گیرد.
 
امامی افزود: جهت آشنایی بیشتر افراد و شهروندان، 16 نفر همیار پلیس توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد در ساعات اوج ترافیک در تقاطع مستقر هستند که راهنمایی لازم را به رانندگان و عابران پیاده که قصد عبور از عرض خیابان را دارند، می دهند.
 
مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک از شهروندان خواست  به راهنمایی های همیاران پلیس توجه کافی کنند تا شاهد روانی ترافیک و ایجاد نظم در این تقاطع باشیم.
 
کد مطلب 1100529

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