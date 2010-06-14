گردهمایی گروههای محیط زیستی برای نگهبانی از گلهای شقایق دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، قله دماوند و دامنه های پوشیده از شقایق آن اولین اثر طبیعی - ملی ثبت شده کشور است که گروههای زیست محیطی و مدافع آثار طبیعی و ملی را به نگهبانی از آن ترغیب می کند.

همچنین روز سیزده تیرماه روز ملی دماوند و آغاز جشن تیرگان به عنوان جشن تابستانی ایرانیان باستان است. بر اساس افسانه ها و اساطیر ایران این روز مصادف با صعود آرش پهلوان افسانه ای ایران و پرتاب تیر از کمان معروفش به سمت مرز توران است.

با این حال مدافعان محیط زیست ایران برای پاسداشت طبیعت و به حرمت افسانه های ایرانی تلاش دارند در آستانه سالگرد این رویدادهای اساطیری از طبیعت دماوند و گلهای شقایق در معرض نابودی اش محافظت کنند.

یک فعال محیط زیست در این باره به خبرنگار مهر گفت: از روز 21 خرداد ماه هر سال گروههای محیط زیستی مدافع محیط زیست با همراهی انجمنهای کوهنوردی ایران نگهبانی از گلهای دشت شقایق را با حضور در دامنه های کوه دماوند در چند مرحله آغاز می کنند تا از انقراض این گونه وحشی جلوگیری کنند.





حسین عبیری گلپایگانی افزود: علاوه بر نگهبانی از گلهای شقایق، گروههای کوهنورد زباله های انباشته شده در دشتها را که از سوی گردشگران در طبیعت رها شده اند جمع آوری و با پخش کیسه های زباله در گفتگو رو در رو با مردم به فرهنگسازی می پردازند.



انجمن کوهنوردان ایران و گروههای کوهنوردی شرکتهای دولتی و خصوصی در روز 21 خرداد با تعداد نزدیک به 20 نفر کوهنورد در این برنامه شرکت کردند.



گروههای محیط زیستی نگهبان دشتهای شقایق قله دماوند تا 11 تیرماه سه بار دیگر مسیر تهران - هزار- پلور به رینه را طی می کنند تا برنامه نگهبانی دشت شقایق امسال به پایان برسد.



هر ساله در نیمه دوم فصل بهار با شکوفایی گلهای شقایق در دشتهای دامنه های قله دماوند و دشت لار این دشتها میزبان هزاران نفر گردشگر و مسافر است که به تماشای شقایقها می آیند، ولی متاسفانه بعضی از این میهمانان با کندن پیاز گلهای شقایق به تخریب و نابودی این دشتهای زیبا می پردازند.



پس از برگزاری اولین مراسم روز ملی دماوند که توسط گروههای کوهنوردی و تشکلهای زیست محیطی فعال در امور کوهستان در سال 1383 برگزار شد و با توجه به تخریب و نابودی جدی دشتهای شقایق در دامنه قله دماوند و دشت لار در یک برنامه فرهنگی زیست محیطی، دوستداران محیط زیست قله دماوند، فعالیت جدیدی را برای حفاظت از دشتهای شقایق آن منطقه شروع کردند.