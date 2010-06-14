اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نفرات برتر مسابقات اتومبیلرانی بانوان خراسان جنوبی معرفی شدند، دومین دوره مسابقات اتومبیلرانی بانوان در بیرجند در سه کلاس یک هزار و 300 سی‌ سی، یک هزار و 600 سی ‌سی و 2 هزار سی‌ سی در محل پیست اتومبیلرانی بیرجند برگزار شد.

در پایان این مسابقات در کلاس یک هزار و 300 سی‌ سی زهره حسینایی، فاطمه وطن‌ خواه، فاطمه برزگانی و راضیه علی ‌آبادی به ترتیب مقام‌های اول تا چهارم، در کلاس یک هزار و 600 سی‌ سی ملیحه حمزه ‌ای، شادی ملولی، زیبا خسروی و زیبا رادنیا به ترتیب مقام‌ های اول تا چهارم و در کلاس 2 هزار سی‌ سی مهناز حسینی، فریبا سلطانی، سیده معصومه رمضانی و فرشته خراشادی ‌زاده به ترتیب مقام‌های اول تا چهارم را از آن خود کردند.

صعود تیم بشرویه به قله شیرکوه



تیم کوهنوردی صلابت شهرستان بشرویه به قله 4 هزار و 75 متری شیرکوه در استان یزد صعود کردند.

برگزاری کلاس تخصصی ورزش و حرکات اصلاحی در بیرجند



مرکز آموزش اداره کل تربیت ‌بدنی استان یک دوره کلاس تخصصی ورزش و حرکات اصلاحی برگزار می‌ کند.



این کلاس به منظور ارتقای سطح دانش مربیان و دست ‌اندرکاران هیئت‌ های ورزشی در محل مرکز آموزش و پژوهش هیئت‌های ورزشی واقع در استادیوم آزادی بیرجند برگزار می ‌شود.

درخشش پیشکسوتان دوچرخه ‌سواری استان در مسابقات قهرمانی کشور



تیم پیشکسوتان دوچرخه‌ سواری استان به مسابقات قهرمانی کشور در رشته جاده که در مشهد برگزار شد، اعزام شدند، بهروز سطوتی، محمد ایزدخواه، مهدی روزبهایی و ابوالحسن خرسندی به سرپرستی حسن علیزاده اعضای تیم اعزامی بودند.



این مسابقات در دو رشته پیست و جاده با حضور 26 تیم در قالب 10 رده سنی از 20 خرداد ماه به مدت سه روز برگزارشد که در رشته یک کیلومتر در رده سنی 39-35 سال مهدی روز بهانی از اعضای تیم اعزامی استان بر سکوی سوم ایستاد و در رده سنی 49-45 حسین علیزاده نیز به مقام سوم دست یافت.



در رشته سه کیلومتر و در رده سنی 39-35 نیز مهدی روز بهانی سوم و و حسین علیزاده مقام دوم را کسب کرد.