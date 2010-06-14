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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

سیستم اعلام قیمت تمام شده برای پروژه های شهری تهران آماده شد

سیستم اعلام قیمت تمام شده برای پروژه های شهری تهران آماده شد

معاون مالی و اداری شهرداری تهران با بیان اینکه با اجرای سیستم حسابداری تعهدی، شفاف سازی مالی به تدریج در حال اجراست، از آماده سازی سیستم اعلام قیمت تمام شده برای پروژههای شهری در همه مناطق در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن پور زرندی با بیان این که با اجرای سیستم حسابداری تعهدی امکان اعلام قیمت تمام شده پروژه های شهرداری میسر شده، گفت: سال گذشته این اقدام در منطقه 8 شهرداری به طور پایلوت اجرا شد و از ابتدای امسال سیستم اعلام قیمت تمام شده برای پروژه ها تهیه شد که این سیستم به طور دائم آنلاین می شود.

وی با بیان این که سیستم مالی شهرداری شفاف شده است و همه برنامه های شفاف سازی مالی شهرداری گام به گام جلو می رود، افزود: با اجرای سیستم حسابداری تعهدی، همه اموال نقد و غیرنقد و املاک ثبت می شود و بررسی قیمت تمام شده پروژه ها نیز از این طریق ممکن است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران از بررسی قیمت تمام شده پروژه های همه مناطق تهران در سالجاری خبر داد و گفت: قیمت پروژه هایی که مربوط به سالهای گذشته بوده و اطلاعات آن پراکنده است نیز با همکاری معاونت فنی و عمرانی جمع آوری می شود.
 

کد مطلب 1100545

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