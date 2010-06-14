سیستم اعلام قیمت تمام شده برای پروژه های شهری تهران آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن پور زرندی با بیان این که با اجرای سیستم حسابداری تعهدی امکان اعلام قیمت تمام شده پروژه های شهرداری میسر شده، گفت: سال گذشته این اقدام در منطقه 8 شهرداری به طور پایلوت اجرا شد و از ابتدای امسال سیستم اعلام قیمت تمام شده برای پروژه ها تهیه شد که این سیستم به طور دائم آنلاین می شود.

وی با بیان این که سیستم مالی شهرداری شفاف شده است و همه برنامه های شفاف سازی مالی شهرداری گام به گام جلو می رود، افزود: با اجرای سیستم حسابداری تعهدی، همه اموال نقد و غیرنقد و املاک ثبت می شود و بررسی قیمت تمام شده پروژه ها نیز از این طریق ممکن است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران از بررسی قیمت تمام شده پروژه های همه مناطق تهران در سالجاری خبر داد و گفت: قیمت پروژه هایی که مربوط به سالهای گذشته بوده و اطلاعات آن پراکنده است نیز با همکاری معاونت فنی و عمرانی جمع آوری می شود.

