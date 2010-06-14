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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

همسر گوردن براون خاطراتش را منتشر می‌کند

همسر گوردن براون خاطراتش را منتشر می‌کند

سارا براون همسر گوردن براون نخست‌وزیر پیشین انگلستان خاطراتش را به صورت کتاب منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، وی در این کتاب که "پشت در سیاه" نام دارد به شرح زندگی استثنایی خود و همچنین چالشهای پشت سرگذاشته‌اش به عنوان یک زن، یک همسر و یک مادر اشاره می‌کند.

نگارش این کتاب به وسیله خود سارا براون انجام شده و هم اکنون بیش از یک میلیون هوادار در توییتر برای خواندن این اثر پس از چاپ اعلام علاقه‌‌مندی کرده‌اند.

وی در توییتر به دوستدارانش اعلام کرده است که از زمانی که با ناشرش "ایبوری" راجع به انتشار این کتاب به تفاهم رسیده پیوسته مشغول کار روی آن بوده و قرار است همزمان با روز مادر در سال آینده میلادی به چاپ برسد.

در کتاب "پشت در سیاه" سارا براون به خاطرات خصوصی خود می‌پردازد و از مشکلاتی که به عنوان مادر داشته از جمله از دست دادن و بیماری فرزندانش اشاره می‌کند.

بسیاری از علاقه‌مندان به خواندن آثار خاطره‌ای منتظرنند ببینند وی در کتابش تا چه حد به جاه‌طلبی‌های سیاسی شوهرش یا گرایش او به عقاید ماکیاولی اشاره کرده و همچنین از دیگر مسائل پشت پرده سخن به میان آورده است.
 

کد مطلب 1100552

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